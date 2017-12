Aj šimpanzy majú svojich géniov

Merať univerzálnu inteligenciu sa u zvierat zrejme nedá. I tak ju výnimočné jedince majú.

30. aug 2012 o 19:02 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ošetrovatelia to tvrdili už dávno. Nataša z ugandskej rezervácie pre šimpanzy je najšikovnejšia, najvnímavejšia a najučenlivejšia z celej skupiny.

Vedci boli podstatne opatrnejší. Dlho netušili, či má vôbec zmysel hovoriť o viac a menej inteligentných šimpanzoch.

Výskum Esther Hemannovej teraz ukázal, že univerzálne znaky šimpanzej inteligencie zrejme naozaj nejestvujú. Niektoré jedince však môžu byť výnimočné - ako Nataša.

Rôzne inteligencie

Ani u ľudí nie je isté, či sú takzvané IQ testy vôbec legitímne a či majú nejakú výpovednú hodnotu. V prípade našich najbližších zvieracích príbuzných je to ešte oveľa zložitejšie.

Už dávnejšie je známe, že niektoré jedince sú lepšie v používaní nástrojov, iné v učení sa či odovzdávaní vedomostí - no v ostatných oblastiach bývajú relatívne slabé. To na viac než stovke skúmaných zvierat teraz ilustroval aj nový výskum v magazíne Philosophical Transaction of the Royal Society B.

„Táto štúdia jasne ukazuje, že naše tradičné predstavy o inteligencii už nie sú udržateľné,“ hovorí o štúdii pre magazín Science Brian Hare.

Vždy najlepšia

To však neznamená, že občas sa v zvieracej ríši nemôže objaviť univerzálny talent. Nataše sa napríklad dobre darilo vo všetkých testoch, bavilo ju riešiť hádanky, obzvlášť ak za to dostala odmenu.

Vedci chcú preto teraz zistiť, čím sa tento výnimočný jedinec od svojich druhov tak líši. „Nataša bola naozaj oveľa lepšia ako ostatné šimpanzy,“ dodáva aj Hermannová.