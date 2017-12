Slovenčina je z Turecka

Indoeurópske jazyky zrejme vznikli v Anatólii. Ukázali to počítačové modely.

27. aug 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mať, mutter, mother, madre či madar. Podobné slová v rôznych jazykoch vzdialených od seba tisíce kilometrov znamenajú to isté – matka. Všetky tieto jazyky, počnúc ruštinou cez španielčinu či perzštinu až po slovenčinu, sú súčasťou jednej, indoeurópskej jazykovej rodiny.

Vedcov však už dlho trápi otázka, kedy a kde prapredok všetkých týchto jazykov vznikol. Odpoveď teraz možno priniesol výskum Quentina Atkinsona z novozélandskej univerzity v Aucklande.

Paradoxne, sám nie je lingvista, ale evolučný biológ. A riešenie dávnej záhady mu pomohli nájsť počítačové modely, ktoré sa používajú pri sledovaní epidémií či stopovaní evolúcie DNA.

Z dávnej Anatólie

Dnes jestvujú dve rozšírené hypotézy o pôvode proto-indoeurópskeho jazyka. Jedna tvrdí, že vznikol v strednej Ázii niekedy pred šiestimi tisíckami rokov a postupne sa rozšíril po celom svete.

Druhá, že sa tak stalo ešte o tisícročia skôr, keď sa spoločne s poľnohospodárstvom zhruba pred deväťtisíc rokmi vydal do sveta z dnes tureckej Anatólie.

Tento vášnivý spor nedokázala rozsúdiť ani archeológia, keďže rôzne nálezy podporujú obe verzie. Počítačové simulácie však nie.

„Našli sme presvedčivú podporu pre anatolský pôvod,“ píše Atkinsonov tím v štúdii pre magazín Science. „Čas aj korene indoeurópskeho jazykového stromu súhlasia s poľnohospodárskou expanziou z Anatólie, ktorá sa začala niekedy pred 9500 až 8000 rokmi.“

Nákazy aj DNA

Vedci teraz najskôr vybrali z jednotlivých jazykov podobne znejúce slová a potom pomocou modelu na simuláciu mutácií v DNA sledovali, za aký čas sa zmenili do dnešnej podoby.

Zistili, že by to trvalo zhruba osemtisíc až takmer desaťtisíc rokov. Potom do ďalšieho modelu na sledovanie šírenia nákaz zadali súčasnú polohu dnešných indoeurópskych jazykov. A výsledok ukázal, že ich pôvod by mal byť v Anatólii.

Nie všetci odborníci však s takýmito výsledkami súhlasia. Zdôrazňujú, že indoeurópske jazyky majú aj podobné výrazy pre vozy, kone či včely – a ich najstarší známy výskyt je v okolí Čierneho mora.

Údajne to tiež znamená, že jazyky sa nemohli oddeliť skôr, ako napríklad dvojkolesové vozy vôbec vznikli. A ich najstaršie nálezy sú oveľa mladšie ako obrábanie polí.