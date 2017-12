Pre Armstronga navrhujú štátny pohreb

Posledný neprezident, ktorý mal štátny pohreb, bol generál Douglas MacArthur v roku 1964.

27. aug 2012 o 17:46 Tomáš Vasilko

Biely dom sa k rovnakej pocte pre Armstronga zatiaľ nevyjadril.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Štátny pohreb sa v Spojených štátoch koná iba výnimočne. Uctievajú si takto bývalých prezidentov a len zriedkavo iných Američanov, ktorí dokázali niečo veľké.

V krajine sa teraz množia hlasy, aby s najvyššími poctami pochovali aj Neila Armstronga.

Prvý človek v dejinách ľudstva, ktorý stál na inom vesmírnom telese ako naša Zem, zomrel nečakane cez víkend vo veku 82 rokov.

Hlas z rodného Ohia

Fakty Štátny pohreb Prezidenti Gerald Ford (2007)

Ronald Reagan (2004)

Lyndon Johnson (1973)

Dwight Eisenhower (1969)

Herbert Hoover (1964)

Generál Douglas MacArthur (1964)

Po štátnom pohrebe pre prvého človeka na Mesiaci volal podľa denníka Daily Telegraph republikánsky kongresman Bill Johnson.

Ten zastupuje dištrikt v štáte Ohio, kde sa Armstrong narodil, žil aj zomrel.

„Žiadam prezidenta Baracka Obamu, aby pre Neila Armstronga usporiadal štátny pohreb, aby každý Američan mohol vzdať úctu tomuto hrdinovi. Jeho prvý krok na Mesiaci ukázal svetu, že Američania môžu dokázať čokoľvek,“ napísal na svojej internetovej stránke.

Prezident Barack Obama cez víkend spomínal na Neila Armstronga ako na hrdinu. „Neil patril k najväčším americkým hrdinom – nielen svojej doby, ale všetkých čias. Ukázal svetu, že americký duch dosiahne aj to, čo sa zdá nemožné,“ povedal prezident.

Naposledy MacArthur

Či to však bude stačiť na štátny pohreb, je otázne. Americké médiá neposkytli reakciu Bieleho domu.

Naposledy pochovávali v krajine Američana, ktorý nebol v minulosti prezidentom, v roku 1964.

Vtedy si uctili zosnulého generála Douglasa MacArthura, ktorý viedol americké vojská v druhej svetovej vojne aj počas konfliktu v Kórei. Podobne pred ním pochovali aj Johna Pershinga – veliteľa vojsk v prvej svetovej vojne.

Počas štátneho pohrebu by za sprievodu kapiel a vojakov viezli truhlu s telom po washingtonskej Pennsylvania Avenue. Truhlu by vystavili v rotunde Kapitolu. Bohoslužba za zosnulého by sa uskutočnila v Národnej katedrále vo Washingtone.

Neil Armstrong pritom patril medzi veľkých kritikov vesmírneho programu Baracka Obamu. Ten v roku 2010 zrušil plánovaný návrat na Mesiac, čo astronaut označil za devastujúce.

Naopak, druhý muž na Mesiaci Buzz Aldrin prezidentovo rozhodnutie podporil.

Skromný hrdina

Otázne však tiež je, či by so štátnym pohrebom súhlasila rodina. Neil Armstrong bol známy tým, že odmietal publicitu.

Tvrdil, že bol iba členom tímu, vďaka ktorému sa podarilo Američanom pristáť na Mesiaci. Raz dokonca povedal, že odmieta byť „živým pamätníkom“.

K úvahám o štátnom pohrebe sa jeho rodina nevyjadrila. Podľa pôvodného plánu ho majú pochovať vo štvrtok alebo v piatok tento týždeň v Ohiu.