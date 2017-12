Prvý muž na Mesiaci posunul ľudské hranice

Pacner: Bol to muž na správnom mieste

Neil Armstrong bol dobre vycvičený a vedel zvládať havarijné situácie, hovorí pre SME český novinár KAREL PACNER. Prvé pristátie na Mesiaci v roku 1969 sledoval priamo v Houstone.

V čom bol Neil Armstrong výnimočný, že si ho vybrali ako veliteľa misie?

„Nielen v tom, že bol dobre vycvičený, ale aj veľmi chladnokrvný. Vedel zvládať havarijné situácie. Bol to muž na správnom mieste.“

Aká bola atmosféra v Houstone?

„Vynikajúca. Všetci to považovali za víťazstvo Ameriky nad Sovietskym zväzom a míľnik v dejinách ľudstva.“

Stretli ste sa niekedy s Armstrongom?

„Nestretol, on sa vyhýbal novinárom. Prišiel som na štart deň predtým a oni už boli dávno v izolácii.“

Nečakalo sa, že o takých 50 rokov budú ľudia na Mesiac pravidelne jazdiť?

„Predpokladalo sa to, ale rýchlo sa ukázalo, že po splnení tohto vlastne politického cieľa chýba Američanom dôvod v tom pokračovať. Sovietov už predbehli a tí už nemali dôvod byť druhí.“

Armstrong kritizoval Obamu, že zrušil návrat na Mesiac. Súhlasíte s ním?

„Obamova vesmírna politika je zlá. Zabrzdil vývoj náhrady za raketoplány. Celý program Georgea Busha škrtol. Sú to stratené roky.“

Kedy sa vrátime na Mesiac?

„V budúcom desaťročí. A znova Američania, pretože majú odvahu, nekonformné myslenie a priemyselné zázemie. V Číne chýba sloboda slova. Tá je na prekonávanie rôznych bariér nevyhnutná.“

A Mars?

„To by mohlo nasledovať o desať rokov neskôr. Otázka je, či by pristátie na Marse bolo správne. Ak by sme tam objavili stopy života, tak by sa mal vyhlásiť za oázu, kde nemôžu pristávať ľudia. Aby sme ho nekontaminovali alebo zabránili katastrofe, keby sme sme ten život preniesli na Zem.“

Tomáš Vasilko