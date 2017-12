Prepis rozhovoru: Čo sa dialo na Mesiaci

Neil Armstrong a Buzz Aldrin strávili na Mesiaci zhruba tri hodiny. Okolo našej prirodzenej družice zostal krúžiť pilot Michael Collins. Prinášame časť ich rozhovorov s riadiacim strediskom.

ARMSTRONG: Houston, tu základňa Tranquillity. Orol pristál.

CAPCOM: Rozumieme, Tranquillitiy. potvrdzujeme, že ste na zemi. Máte tu na svedomí množstvo ľudí, ktorí zmodrali. Teraz však už znovu dýchame. Ďakujeme.

COLLINS: Fantastické!

ARMSTRONG: Houston, mohlo to vyzerať ako veľmi dlhá záverečná fáza. No to autonavádzanie nás nasmerovalo presne... do krátera, s veľkým množstvom skál a balvanov... vyžadovalo to... letieť manuálne ponad skaly a nájsť rozumne dobré miesto.

CAPCOM: Rozumieme. Odtiaľto to bolo prekrásne, Tranquillitiy, koniec.

ALDRIN: Dostaneme sa k detailom, čo je okolo nás, no vyzerá to ako zbierka každého tvaru skaly... Farby sú, no...Nevyzerá to, že by tu bolo vo všeobecnosti veľa farby, no niektoré skaly a balvany možno budú mať zaujímavé sfarbenie. Koniec.

CAPCOM: Rozumieme, Tranquillity. Len aby ste vedeli, tu je množstvo vysmiatych tvári, podobne ako po celom svete. Koniec.

ARMSTRONG: Dve z nich sú aj tu hore.

COLLINS: A nezabudnite na jednu vo veliteľskom module. A ďakujeme, že ma informujete Houston. Prišiel som o celú akciu.

(...)

ARMSTRONG: Otvoríme prielez. Ako si vediem?

ALDRIN: Dobre.

ARMSTRONG: Ok, Houston, som pred otvorom.

CAPCOM: Človeče, máme zábery z kamier.

ALDRIN: Takže máte zábery? Uh.

CAPCOM: Je vidieť veľký kontrast, a v súčasnosti je to na našom monitore dolu hlavou, no dokážeme rozoznať množstvo detailov. Ok, Neil, už budeme vidieť, ako zostupuješ po schodíkoch.

ARMSTRONG: Som na základni schodíkov. Do povrchu sú zatlačené len jeden či dva palce, aj keď povrch vyzerá byť veľmi, veľmi zrnitý - keď sa teda prizriete bližšie. Je takmer ako prach. Teraz zoskočím z lunárneho modulu. Toto je malý krok pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo.

(...)

ARMSTRONG: Vyzerá to, že s pohybom okolo nebudeme mať žiadne problémy. Ako sme tušili, je to dokonca ľahšie ako počas simulácií v 1/6 g, počas ktorých sme cvičili... na Zemi. V skutočnosti tu nemáme žiadne problémy kráčať.

Zostupový motor tu nezanechal kráter so žiadnou veľkosťou. V podstate sme tu na veľmi rovnom povrchu. Môžem však vidieť náznaky po lúčoch vychádzajúcich zo zostupového motora, no nie v príliš významnom množstve. Ok, Buzz, sme pripravení zniesť kameru.

ALDRIN: Som pripravený.

ARMSTRONG: Ok, tu v tieni je vcelku tma a je pre mňa trochu ťažké vidieť, či mám dobrú oporu. Presuniem sa do slnečného svetla bez toho, aby som sa priamo do slnka pozrel.

ALDRIN: Ok, naberieme nejaké vzorky, Neil?

(...)

ALDRIN: Krásny pohľad.

ARSMTRONG: No nie je to niečo? Je odtiaľto úžasný výhľad... No nie je to zábavné?

ALDRIN: ...Kamene môžu byť klzké... Dávaj si pozor, aby si sa nakláňal smerom, ktorým chceš ísť. (..:) A Neil, nehovoril som ti, že možno uvidíme nejaké fialové skaly?

ARSMTRONG: Si našiel fialovú skalu?

ALDRIN: Yep. Veľmi malú, trblietavú...

ARSMTRONG: Pre tých, ktorí tu plaketu nečítali, prečítame plaketu, ktorá je na prednej strane pristávacieho zariadenia tohto lunárneho modulu. Najskôr sú tu dve hemisféry, každá ukazuje jednu z dvoch hemisfér Zeme. Pod ňou sa hovorí: „Tu ľudia z planéty Zem prvý raz položili svoju nohu na Mesiac, júl 1969, a.d.. Prišli sme v mieri za celé ľudstvo." Má podpisy členov posádky a podpis prezidenta Spojených štátov.

COLLINS: Toto je história.

CAPCOM: Rozumieme. Veríme, že teraz zapichnú vlajku.

COLLINS: Úžasné.

CAPCOM: Hádame, že ty si jediná osoba navôkol, ktorá nevidí televízny prenos.

COLLINS: To je pravda. To je teda pravda.