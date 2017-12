Súd v prospech Apple rozhodol jeden človek

25. aug 2012 o 23:32 Jozef Tvardzík

Ostro sledovaný súdny spor o patenty Apple a Samsungu rozhodol 64-ročný Velvin Hogan, jeden z členov poroty. Kedysi sám bojoval na súde o vlastný patent.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Spoločnosť Apple vyhrala patentovú vojnu. Juhokórejský Samsung musí konkurentovi zaplatiť 1,049 miliardy amerických dolárov za náhradu spôsobenej škody.

Wall Street a experti považovali od začiatku za favorita americkú spoločnosť Apple. Dôvodom bol výber deväťčlennej poroty.

Všetci jej členovia pochádzali z kalifornského Silicon Valley, kde sa v roku 1976 zrodil Apple. Po smrti Steva Jobsa, považovaného za technologického vizionára, sa Apple v USA stal kultom pre mnohých jeho fanúšikov.

Apple mal na súde aj psychologickú výhodu. Sídlo spoločnosti je len 20 kilometrov vzdialené od súdu. Televízia Bloomberg upozornila, že o verdikte v prospech Apple rozhodol prakticky len jeden človek - Velvin Hogan, predseda poroty.

Ako jediný z poroty sa v technologických detailoch produktov podrobne vyznal a ako jediný mal skúsenosti zo súdnych pojednávaní.

Boj o vlastný patent

Hogan sedem rokov bojoval o vlastný patent – softvér na kompresiu videa, kde aj uspel s pomocou právnikov. Detailne sa vyzná v patentovom práve a osobná skúsenosť s presadením vlastného patentu mu dala dostatok dôvodov, aby bránil domovskú firmu.

Hogan pracoval 35 rokov v technologických firmách zameraných na vývoj hardvéru. Pôsobil vo spoločnostiach Memorex, neskôr pre Storage Technology Corp. a Digital Equipment. Dnes je na dôchodku.

„Ak má jeden člen poroty evidentne viac vedomostí o danej problematike, potom sa stáva, že ostatní členovia poroty ho žiadajú o pomoc, ak niečomu nerozumejú. Na koniec si ho zvolia za predsedu poroty,“ povedal pre Bloomberg právnik Mark Lemley, ktorý učí na univerzite v Stanforde.

Porota bez skúseností

Do poroty federálneho súdu bol dosadený okrem Hogana aj strojný inžinier, softvérový inžinier, predajca bicyklov či stavbár, ktorý nedokončil vysokú školu.

Sedem z deviatich porotcov potvrdilo, že nikdy predtým takýto post nezastávali a nemajú so súdnymi pojednávaniami žiadne skúsenosti.

„Bol to vzrušujúci zážitok a jedinečný prípad,“ zhodnotil dojmy po vynesení rozsudku Aarti Mathur, ktorý sa živí ako informatik.

Americký súdny systém je založený na tom, že porotu vždy tvorí prvok laickej verejnosti pri výkone súdnictva. Porotu možno charakterizovať ako skupinu občanov, ktorej úlohou je samostatne, bez prítomnosti sudcu, na základe videného súdneho procesu a podľa najlepšieho vedomia a svedomia jej členov rozhodnúť.

Spôsob ustanovenia poroty a počet jej členov je určený zákonom a je rozdielny v každom štáte USA - od šesť do 15 členov.

Porote stačili len tri dni, aby zhodnotili viac ako 600 otázok. Rozhodnutie bolo pre Samsung zdrvujúce. Porota nenašla žiadne patenty, ktorými by Apple porušil práva Samsungu.

Samsung naopak porušil na všetkých zariadeniach patent Apple „381 bounce back“. Ide o spôsob rolovania.

Ďalší patent týkajúci sa ovládania dotykom prstami (one finger scroll, two to pinch and zoom) neporušil Samsung len v troch produktoch (Ace, Intercept a Replenish).

Samsung okopíroval aj funkciu, ktorá v prístrojoch Apple spôsobí, že keď sa prehliadaný text dostane nakoniec stránky, tak sa odrazí a užívateľ vie, že text už ďalej nepokračuje.

„Bolo to len pľasnutie po prstoch. Chceli sme, aby to bolo bolestivé, ale nie neprimerané,“ obhajoval pre Reuters rozsudok 64-ročný Hogan.

Na súdny spor medzi Applom a Samsungom pred pár dňami upozornil aj komik Conan O'Brien (1. apríla bol šéfom portálu Mashable.com a predstavil Apple TV).