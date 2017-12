Zomrel astronaut Neil Armstrong, prvý človek na Mesiaci

Komentár: Ten, ktorý sa prvý vybral najďalej

Neil Armstrong bol prvým z pár ľudí, ktorí mali to šťastie a postavili sa na iné teleso vo vesmíre. Dodnes väčší výlet človek neurobil.

Bol to dosiaľ najväčší výlet, aký človek kedy urobil. A aj keď to bol výlet v podstate symbolický, dôsledok studenej vojny a vojenského súperenia ukrytého za vedu a výskum kozmu, bolo to jeden z najzásadnejších krôčikov v dejinách ľudstvá. Ten povestný malý krok pre človeka – ktorý vraj Armstrong vtedy povedal ešte aj gramaticky nesprávne.

Program Apollo nebol vždy úspešný. Začal vlastne tragickou nehodou, pri ktorej v roku 1967 uhorela celá trojčlenná posádka kozmickej misie. Napriek tomu už o dva roky neskôr vyletela do vesmírnu nosná raketa Saturn V, a napriek menším komplikáciám sa pristávací modul, a neskôr aj dvaja ľudia dotkli iného telesa našej slnečnej sústavy. Bol 20. júl 1969.

Paradoxne, táto desaťročia stará udalosť je dodnes najväčším ľudským vesmírnym úspechom. Máme síce sondy, ktoré letia preč z nášho systému a pomaly ho opúšťajú. Máme na obežnej dráhe vesmírnu stanicu, kde dokážu ľudia prežiť celé mesiace. Máme dokonca sondy krúžiace okolo cudzích planét a vozidlá, čo sa preháňajú po ich povrchu.

Dnes poznáme stovky exoplanét, svetov v iných planetárnych systémoch, ktoré sa viac i menej podobajú na našu vlastnú planétu. A popri tom dúfame, že v kozme nie sme sami.

No dosiaľ sa človek nikdy nepozrel ďalej ako na Mesiac. Neil Armstrong mal možno iba šťastie, no navždy už zostane prvým z tých pár ľudí, ktorí sa postavili na cudzie teleso vesmíru. A ktorí nám ukázali, že vesmír je síce obrovský, no naša túžba spoznávať ho tiež.

Tomáš Prokopčák