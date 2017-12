Apple vyhral patentovú vojnu, od Samsungu získa miliardu dolárov

Verdikt môže zablokovať predaj zariadení Samsungu, čím by Apple ovládal trh s tabletmi a smartfónmi.

SAN JOSE. Americká spoločnosť Apple môže ovládnuť trh so smartfónmi a tabletmi, zariadenia z dielne konkurenčnej juhokórejskej firmy Samsung sa môžu vytratiť z amerického aj svetového trhu.

Súd v kalifornskom San Jose dal Apple za pravdu, že Samsung porušil viaceré jej patenty.

Juhokórejský výrobca mobilných zariadení podľa deväťčlennej poroty súdu porušil šesť zo siedmych namietaných patentov, informovala agentúra Bloomberg.

Zaplatia šestinu zo zisku

Samsung Vizitka Spoločnosť vznikla v roku 1938 v Kórei,

výrobe elektroniky sa venuje od roku 1969,

prvý televízor vyrobila v roku 1970,

osobné počítače vyrába od roku 1983,

v roku 1991 vyvinula svoj prvý mobilný telefón,

vzápätí sa stáva lídrom na trhu s čipmi pre operačné pamäte,

v roku 2000 uvádza na trh prvý PDA telefón,

20 miliónov predaných mobilov v USA do konca roku 2004, ako prvý výrobca má 7 megapixelový foťák v telefóne.

Samsung podľa súdu skopíroval Apple napríklad pri smartfónoch Galaxy S, Galaxy S II, Nexus S či tabletoch Galaxy Tab a Galaxy Tab 10.1. Skopírované patenty sa týkajú dizajnu aj softvéru.

Výsledok? Samsung musí Applu zaplatiť 1,049 miliardy amerických dolárov za náhradu spôsobenej škody, verdikt môže ohroziť dovoz zariadení Samsungu na americký trh.

Apple ho využije aj v ďalších sporoch, juhokórejskú firmu zažaloval na Britských ostrovoch, v Austrálii a Južnej Kórei.

Samsung za druhý kvartál roku 2012 vykázal prevádzkový zisk skoro 6 miliárd dolárov a za dva mesiace predal vyše 10 miliónov smartfónov Galaxy S III.

Samsung: Je to prehra zákazníkov

Agentúra Reuters upozorňuje, že verdikt môže ohroziť predaj kľúčových produktov Samsungu, čím by Apple mohol získať dominantné postavenia na trhu s mobilnými zariadeniami.

Žalobám teraz môžu podľa Reuters čeliť aj ďalšie spoločnosti, ktoré využívajú operačný systém Android od Google. Samsung totiž porušil aj softvérové patenty Applu.

„Verdikt by nemal byť vnímaný ako výhra Apple, ale ako prehra amerického spotrebiteľa. Výsledkom bude menšia možnosť výberu, menej inovácií a potenciálne aj vyššie ceny,“ reagoval na verdikt Samsung

Apple je s rozhodnutím nadmieru spokojný. „Množstvo dôkazov nespochybniteľne ukázalo, že Samsung nás kopíroval,“ vyhlásila spoločnosť.

„Celý proces nebol len o patentoch a peniazoch, ale aj o hodnotách, ako sú inovácie a originalita.“

Námietky Samsungu zamietli

Samsung neuspel s tvrdením, že niektoré patenty Apple sú už neplatné.

Deväťčlenná porota navyše neuznala ani obvinenia, podľa ktorých mal smartfón iPhone a prehrávač iPod Touch porušiť patenty Samsungu.

„Apple ani zďaleka nevyhral všetko, no vyhral dosť, aby to bol veľmi dôležitý deň,“ komentuje výsledok web The Verge, ktorý sleduje proces on-line.

Samsung aj Apple hneď po vynesení rozsudku namietali formálne chyby a už počas pojednávania sudkyňa Lucy Koh usmerňovala porotu vo výpočte pokuty.

Tú pôvodne jej členovia určili na 1,052 miliardy amerických dolárov, čo nakoniec súd znížil o tri milióny dolárov. Apple pôvodne žiadal 2,5 miliardy dolárov.

