McDonald`s u nás plánuje platenie mobilom

Záujem bánk aj klientov o bezkontaktné platby prudko rastie

Platby mobilom zatiaľ ponúka len Tatra banka. Hrozby zneužitia karty sú často nafúknuté. Banky ponúkajú riešenia, ktoré tomu zabránia.

BRATISLAVA. Na Slovensku zaznamenávajú boom bezkontaktné karty. Tie už ponúkajú všetky banky. V roku 2008 bola priekopníkom Volksbank, o dva roky neskôr sa pripojila Tatra banka.

UniCredit ponúka od mája 2011 okrem bezkontaktných kariet aj platobnú nálepku Stick Air, ktorá sa nalepí na hocičo – mobil či peňaženku. Banka tvrdí, že nálepka sa správa ako dobíjacia karta.

Jej vydaním na pobočke sa aktivuje 20 eur, doplnenie kreditu je možné vkladom na pobočke, alebo lacnejšie cez bezhotovostný prevod.

Vyšší biznis

Rozvoj bezkontaktných kariet má nesporné výhody pre banky. Cieľom je zvýšiť početnosť malých platieb, ktoré klienti platili doteraz hotovosťou. Platí, že čím častejšie klient platí kartou, tým vyšší príjem to znamená pre banku.

Technológia Čo je NFC Near Field Communication je krátkodosahové, bezdotykové, vysokofrekvenčné spojenie ,

, umožňuje používanie dát medzi zariadeniami do vzdialenosti asi 10 cm ,

, technológia sa dá využiť ako elektronická peňaženka, dopravná karta či bezkontaktné kľúče. Existujú tri režimy: emulácia karty, keď sa smartfón správa ako bezkontaktná karta;

čítací mód, keď mobil zobrazí dáta napríklad z reklamného pútača;

P2P mód, keď si zariadenia vymieňajú informácie,

Zriadením bezkontaktnej karty im klient platí pravidelný poplatok a od obchodníkov získavajú isté percento na transakcii.

Na druhej strane sa kartami obmedzujú náklady spojené s hotovostnými operáciami.

Platbu mobilom ponúka len jedna banka

Technicky vyspelejšie sú mobilné peňaženky, ktoré umožňujú pri platbe párovať dve zariadenia – mobil s terminálom.

Službu od marca tohto roka ako jediná ponúka Tatra banka. Pre iPhone si klienti stiahnu z AppStore aplikáciu MobilePay, ktorá súvisí s novým prídavným zariadením iCarte. Stojí 50 eur, klient ho dostane na pobočke a podobá sa obalu iPhone.

iCarte, ktorá váži asi 40 gramov, má v zadnej časti zabudovaný čip. V spodnej časti je zabudovaná NFC anténa, ktorá zmení iPhone na bezkontaktnú debetnú kartu.

Výhodou je predovšetkým to, že užívateľ má prehľad o všetkých transakciách, aplikácia je schopná vytvoriť grafy a iné štatistiky o výdavkoch.

Inovatívne platby je možné realizovať vo všetkých obchodoch, ktoré prijímajú bezkontaktné platobné karty z plastu.

V prípade iCarte je možné transakcie do 20 eur realizovať štandardne bez PIN kódu, na vyššie sumy je potrebný PIN kód.

Pri viacnásobnom použití a dosiahnutí hranice 60 eur z bezpečnostných dôvodom je nevyhnutné tiež zadať PIN kód.

Potenciál a budúcnosť bezkontaktných platieb je na Slovensku obrovský.

V máji urobila agentúra GfK Slovakia na vzorke 1000 ľudí reprezentatívny prieskum, z ktorého vyplýva, že štvrtina majiteľov mobilov u nás by v nasledujúcich 12 mesiacoch malo záujem začať využívať bezkontaktné platby, ak by im to ich banka bezplatne ponúkla.

Najväčší záujem záujem prejavili muži a ľudia, ktorí vyhľadávajú technologické novinky a sú majiteľmi smartfónov.

