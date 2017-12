Pri operácii dostane pacient vlastnú krv

Prístroj, ktorý môže nemocniciam ušetriť krv od darcov, prichádza na trh v Európskej únii.

22. aug 2012 o 16:30 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Čím dlhšia operácia, tým viac krvi pacient stratí. Väčšinou sa nahrádza krvou od darcov, no tej nemusí byť vždy dosť a pacient ju nemusí vždy prijať.

Riešenie priniesol tím glasgowského bioinžiniera Terry Gourlaya. Vyrobili prístroj, ktorý recykluje krv. Takzvaná autotransfúzia sa používala aj doteraz, no bolo to veľmi komplikované, drahé a trvalo to dlho.

Kľúčovou časťou Gourlayovho vynálezu je polykarbonátová membrána, ktorá prepúšťa len krvnú plazmu, tekutú časť krvi. Ostatné dôležité súčasti zadržiava. Tieto koncentrované bunky sa potom vracajú do tela. Výhoda je podľa Gourlaya jasná: „Je to vaša krv.“

Prístroj už testovali v Turecku, využili ho pri viac ako sto operáciách srdca. Teraz prichádza na trh v Európskej únii.

Nemocniciam sa podľa Gourlaya oplatí aj finančne. „Krv nie je v žiadnom prípade zadarmo. Nedávna štúdia v Severnej Amerike ukázala, že dávka krvi od jedného darcu (asi 400 až 450 mililitrov) vyjde na 1600 dolárov,“ povedal podľa BBC.