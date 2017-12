Arktída trápi vedcov, ľad sa príliš topí

Podľa satelitných dát Arktída prichádza o svoj ľad príliš rýchlo.

22. aug 2012 o 20:00 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Najskôr prišli správy o Grónsku, kde sa ľad začal topiť na celom území. Vtedy vedci hovorili o mimoriadnej situácii na najväčšom ostrove na svete. Znepokojenie po Grónsku začala vyvolávať úroveň ľadu v arktickom regióne, ktorá tento mesiac rekordne poklesla.

Tisíce kilometrov za deň

Podľa posledného merania amerického Národného dátového centra ľadu a snehu priemerná úroveň straty ľadu od konca júna každý deň predstavovala viac ako stotisíc štvorcových kilometrov. V auguste sa navyše táto rýchlosť zdvojnásobila.

„Na konci augusta pravdepodobne nameriame nový denný rekord,“ povedal pre agentúru Reuters Ted Scambos z dátového centra.

Situácia by sa nemala zmeniť ani v septembri, keď by malo topenie pokračovať do polovice mesiaca.

To môže ohroziť Severný ľadový oceán, ktorý je chránený ľadovou pokrývkou. Tá totiž odráža dopadajúce slnečné žiarenie a zabraňuje tak jeho zohrievaniu.

Arktída bez ľadu

Takúto situáciu však vedci očakávali. „Dostali sme sa veľmi blízko k minuloročnému rekordu,“ povedal pre BBC profesor klimatickej fyziky Seymour Laxon. Podľa neho môže tohtoročné minimum viesť k zmene predpovedí, keď sa Arktída počas letných mesiacov premení na more bez ľadu.

„Podľa posledných správ bol pravdepodobný čas roztopenia ľadu v Arktíde rok 2100. Keď sme dosiahli nový rekord v roku 2007, posunuli sme čas zmeny v Arktíde na obdobie medzi rokmi 2030 až 2040,“ uviedol.

Keďže v krátkom čase namerali ďalšie rekordné minimum ľadovej pokrývky, ich predpovede sa zmenia.