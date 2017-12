Šimpanz génius je šikovný ako praľudia

Bonobo Kanzi si zhotovuje rôzne nástroje, NASA chce poslať na Mars ďalšiu sondu a slovenskí vedci našli svietiaceho švába. Pravidelný prehľad Týždeň vo vede.

24. aug 2012 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Zase na Mars

NASA oznámila, že na Mars pošle ďalšiu vesmírnu misiu, ktorá na planéte pristane v roku 2016. Sondu InSight však úrad plánuje už dlhšie a skúmať bude vnútro Marsu. +Čítajte viac na SME

Nič

Bola to najväčšia známa supernova. Teraz však astronómovia zistili, že po explózii bieleho trpaslíka z roku 1006 nenašli ani spoločníka, ktorý mal po dvojhviezde zostať. +Čítajte viac na Science

Víročastiča

Pri budúcej liečbe tumorov sa vedci inšpirovali vírusmi. Vytvorili preto nanočastice, ktoré sa podobne správajú a dostávajú sa tak do rakovinových buniek, kam by mohli dopraviť liečivo. +Čítajte viac na Nature

Svietiaci šváb

Tím vedcov z viacerých ústavov SAV objavil nový druh svietiaceho švába. Bohužiaľ, medzičasom sa mohlo stať, že svetielkujúci hmyz pre výbuch ekvádorskej sopky vyhynul. +Čítajte viac na SME

Dávni Ázijčania

Nový nález lebky ukazuje, že moderní ľudia sa do južnej Ázie dostali zhruba o dvadsaťtisíc rokov skôr, ako vedci dosiaľ predpokladali. V regióne tak žili už pred 60-tisíc rokmi. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Bonobo génius

Šimpanz Kanzi nielenže dokáže znakovať, no pri novom pokuse so získavaním ukrytej potravy si sám zhotovil nástroje podobné tým, ktoré využívali naši dávni predkovia. +Čítajte viac na New Scientist

Prvý problém

Vesmírne vozidlo Curiosity má prvé ťažkosti. NASA priznala, že roveru poriadne nefunguje zariadenie na meranie smeru a rýchlosti vetra. Ostatné experimenty však toto zlyhanie neovplyvní. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.