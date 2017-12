Vydaté ženy pijú viac alkoholu

Ženatí muži údajne pijú menej ako za slobodna. U žien je to opačne.

22. aug 2012 o 20:00 Matúš Krčmárik

Ženy začínajú viac piť, keď vstúpia do manželstva.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - FOTOLIA)

Ľudia prispôsobujú svoje zvyky okoliu. Ženy preto začínajú v manželstve piť viac ako predtým.

BRATISLAVA. Ženatý muž sa vždy rád uvoľní od domácich povinností, a preto začne večery tráviť v neďalekej krčme. Tento populárny stereotyp nemusí vždy platiť.

Americkí vedci zistili, že je to presne naopak. Ženatí muži podľa ich výskumu pijú menej alkoholu ako slobodní, a ešte väčší rozdiel je v porovnaní s čerstvo rozvedenými. U žien je to naopak. S manželstvom prichádza aj vyššia konzumácia alkoholu.

Vplyv okolia

Tvrdí to skupina sociológov, ktorú viedla Corinne Reczeková, profesorka na univerzite v Cincinnati. Vedci ešte raz prešli 47 rokov trvajúci prieskum na tisíckach ľudí v americkom štáte Wisconsin.

Ten ukázal, že ľudia v manželstve pijú menej ako slobodní. Nerozlišoval však ešte pohlavie respondentov.

Sociológovia si takisto pozreli výsledky rozhovorov so 120 ľuďmi, ktorých rozdelili na skupiny ženatých (alebo vydaté), rozvedených, ovdovených a slobodných.

Fakty Alkohol Alkohol je spolu s neverou najčastejším dôvodom rozvodov .

. Na Slovensku je od alkoholu závislých asi 400-­tisíc ľudí.

Vo svete sa najviac pije v strednej a východnej Európe.

Zistili, že aj keď muži pijú vo všeobecnosti viac ako ženy a častejšie sa u nich objavujú problémy s alkoholom, ženatí muži pijú výrazne menej ako muži z iných kategórií.

U žien to bolo opačne. Vydaté pili viac alkoholu. Dokonca aj rozvedené ženy, napriek stresu, ktorý rozvrat manželstva sprevádza, pili menej alkoholu ako tie, ktoré so svojimi mužmi ešte žili.

Podľa vedcov za tieto výsledky môže fakt, že ľudia svoje zvyky často prispôsobujú svojmu okoliu. Keďže muži pijú vo všeobecnosti viac, „stiahnu“ so sebou aj manželky. A tie zasa majú dobrý vplyv na svojich partnerov.

„Ľudia zvyčajne robia to, čo ostatní v ich okolí. Ak trávite veľa času s niekým, kto berie drogy alebo pije alkohol, vybudujete si podobné zvyky,“ cituje New York Daily News Richarda Agera, sociológa z New Orleansu.

Zmena toho, čo vieme

Reczeková napriek tomu tvrdí, že výsledky výskumu jej tímu ju šokovali. „Od základov to mení to, čo sme si mysleli, že vieme o vzťahu manželstva a alkoholu,“ vyhlásila.

Výsledky u rozvedených, kde ženy prestávajú toľko piť, ju však neprekvapili. „Ženy riešia stres viac smerom dovnútra, často sa to končí depresiou,“ hovorí.