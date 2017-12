Prečo má Mars najväčšie kaňony?

Vedci prišli s hypotézou, prečo sú na Marse najhlbšie kaňony v našej slnečnej sústave. Podobný proces funguje aj na Zemi.

22. aug 2012 o 13:00 Cyril Sadovský

BRATISLAVA. Na Marse sa nachádza obrovská „rana". Volá sa Valles Marineris a je to jedna z najvýraznejších a najznámejších topografických čŕt v našej slnečnej sústave.

Dlhá je neuveriteľných 4-tisíc kilometrov a jej hĺbka sa pohybuje v rozmedzí desať až pätnásť kilometrov - a Grand Canyon pri nej vyzerá ako trpaslík. Napriek tomu, že Valles Marineris je najväčším súborom kaňonov, jeho pôvod stále zostáva tajomstvom.

Zmeniť to môže nová štúdia magazínov Science a Lithosphere. Profesor z Kalifornskej univerzity An Yin predpokladá, že súčasné štruktúry tohto obrovského kaňonu sú pravdepodobne výsledkom podobného procesu, aký môžeme vidieť pri zlomovom systéme v Mŕtvom mori.

Mars, minulosť Zeme?

„Mars sa momentálne nachádza v primitívnom štádiu tektonickej činnosti. To nám dáva možnosť nazrieť na skoršie štádiá vývoja Zeme a možno nám to pomôže pochopiť, ako tektonika začínala na Zemi," tvrdí podľa Science Daily An Yin.

V jeho modeli normálne zlomy, ktoré sa pohybujú vertikálne, dovoľujú pokles litosféry – marsovskej zemskej kôry. Vzniknutá brázda sa následne vypĺňa, zatiaľ čo horizontálne pohyby litosféry tieto sedimenty spolu s podložím zarovnávajú.

Yin zlomy objavil počas analyzovania satelitných obrázkov z družíc THEMIS a Mars Reconnaissance Orbiter, ktoré patria NASA. Preskúmal takto približne stovku obrázkov, pričom asi na dvanástich sa nachádzali stopy po zlomoch.

Vďaka tomu dokázal definovať tvary, orientáciu a prierezy štruktúr - napríklad zosuvov pôdy, nárazových oblastí, erózií, rôznych zlomových vrás a ohybov v severnej časti brázdy.

„Keď som študoval satelitné obrázky, viditeľné črty vyzerali ako zlomové vrásy, ktoré som videl v Himalájach, Tibete, ale aj Kalifornii," dodal Yin.

Výsledky mapovania naznačujú neuveriteľne dlhé posuvy, ktoré sa dejú pozdĺž našej brázdy v rozpätí 150 až 160 kilometrov v zóne Ius-Melas-Coprates. Posuvy sú viditeľné na viacerých miestach zosuvov, pretože materiál je posunutý v smere pohybu povrchu.

Ďalší z dôkazov je, že na marsovských fotkách vidieť veľmi plochú stranu steny kaňonu, ktorá môže byť vytvorená jedine zlomom - a tiež strmý útes, porovnateľný s Údolím smrti v Kalifornii. Mars má súčasne lineárne sopečné zóny, o ktorých Yin hovorí, že môžu byť len výsledkom tektonickej činnosti.

„Tieto formácie nie sú na žiadnej inej planéte Slnečnej sústavy, okrem Marsu a Zeme," dodáva Yin.

Viaceré záhady

Na povrchu Marsu sa nachádzajú najdlhšie a najhlbšie kaňonové systémy v našej planetárnej sústave. Súbor týchto kaňonov sa volá Valles Marineris.

Má takmer dvetisícpäťsto míľ, takže je skoro deväťkrát dlhší ako Grand Canyon. Vedci sa však desiatky rokov venujú výskumu tejto oblasti, pretože dodnes nevedeli zistiť, ako sa vyformoval.

Jednou z ďalších teórií je, že Valles Marineris sa sformoval ako vedľajší produkt blízkeho kužeľa Tharsis bulge. Teóriu predložil Jeffrey Andrews-Hannah. Problémom je, že prostredníctvom tohto tvrdenia nevieme vysvetliť všetky fyzikálne dôkazy, ktoré máme k dispozícii. Napríklad horizontálny a vertikálny posuv litosféry.

Štúdia profesora Yina navyše ukázala na otázku, ako je možné, že planéta, o ktorej sa predpokladalo, že nemá tektoniku, vykazuje známky tektonických pohybov. Dnes vieme povedať len toľko, že Mars skrýva mnohé záhady.