Notebooky vyrobia zo starých cédečiek

Nepotrebné optické nosiče si nájdu cestu späť k spotrebiteľom. Nová technológia umožní ich recykláciu na plasty, ktoré tvoria telá notebookov.

20. aug 2012 o 9:10 Milan Gigel

S novinkou sa pýši firma Fujitsu, ktorá ju má otestovanú na podnikových notebookoch Lifebook P772/E.

Cenný materiál vyžaduje čistenie

Polykarbonát optických diskov je kvalitným materiálom pre recykláciu, problémom je však jeho kontaminácia rôznymi chemickými prísadami, ktoré sú pre ďalšie spracovanie neprípustné.

Divízia Fujitsu Laboratories preto vyvinula postup, ktorým je možné vstupný materiál vyčistiť natoľko, aby bol vhodný pre ďalšie spracovanie.

Ak by nový materiál firma použila iba na samotné veká notebookov, ročne by znížila spotrebu plastov o 10 ton a znížila emisie skleníkových plynov o 15 percent. Pri intenzívnejšom nasadení by boli ekologické dopady ešte významnejšie.

Ekoplasty namiesto recyklácie

Iní výrobcovia digitálnej techniky sa k ekológii stavajú odlišne. Tradičné plasty nahrádzajú bioplastami, ktorých základom sú škroby obilnín.

To nielenže znižuje záťaž životného prostredia pri výrobe ale zjednodušuje aj ich recykláciu. Rozkladné baktérie dokážu vo vlhkom prostredí takéto materiály rozložiť a vrátiť ich späť do ekosystému.