Ovládajte počítač rastlinkami. Naj na internete

Čo sa stane, keď Disney robí výskum? A ako stvoriť umenie z vody alebo zo soli? Pozrite si náš výber najkrajších vecí na internete.

18. aug 2012 o 10:00 Ivana Drobná

Joystick z kvetiny

Disney má okrem kreslenia rozprávok i svoju výskumnú divíziu. Jedným z jej posledných výtvorov je technológia pre vytvorenie akéhosi ovládania z rastlín. Ako ukazuje toto video, slúži na to pomerne jednoduchý mechanizmus. Môžete si tak na svoju orchideu zahrať vašu obľúbenú skladbu, využiť flóru ako štetec či myšku počítača.

The Lego Story

Zbytočne by ste sa tvárili, že neviete o čo ide. Je dosť možné, že ho máte ešte odložené v škatuli pod posteľou - áno Lego. A ako prišla na svet najznámejšia stavebnica? Pozrite si jej príbeh.

Soľné stĺpy inak

Darmo, v tej rozprávke to tvrdili už dávno. A Motoi Yamamoto z Japonska to vie tiež, preto sa venuje práve vytváraniu skulptúr a inštalácií zo soli. Pozrite si i galériu.

Handmade písmo

Vždy ste chceli vedieť, ako sa dá vytvoriť abeceda z rúk? Jednoducho.

Vo vajci

Takto by ste zrejme odpovedali, ak by sa vás niekto pýtal, kde ste. Bohužiaľ, k presnému miestu, kde sa tieto roztomilé sedačky nachádzajú, sme sa nedopátrali. Ak na to prídete, pokojne nám to napíšte do diskusie.

Kamenné inšpirácie

Keď o nejaký kameň zakopnete, vie to solídne bolieť. Pozrite si niekoľko inšpirácií, ako sa dajú z kameňov vytvoriť malé umelecké diela.

Grafity vodou

Azda je už prekonaná myšlienka, že grafity a streetart sú len vandalizmom. Tento skvelý projekt Antonina Fourneaua dokáže oceniť nielen malé dieťa, ale i dospelý človek. Grafity vodou sú jednoduché a krásne.