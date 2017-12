Študenti priniesli z olympiády astronómov zlato

Gymnazisti uspeli na Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky. Získali dve zlaté a jednu striebornú medailu.

21. aug 2012 o 14:35 TASR

BRATISLAVA. Dve zlaté a jednu striebornú medailu doviezla na Slovensko päťčlenná výprava gymnazistov z Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Pätica získala nomináciu reprezentovať Slovensko po víťazstve v celoslovenskom finále Astronomickej olympiády.

Šiesty ročník vedeckej olympiády IOAA sa konal v Brazílii a zúčastnilo sa na ňom 29 delegácií z 27 krajín sveta. Do súťaže sa tak zapojilo celkom 135 študentov.

"Konkurencia sa zvýšila, no my sme sa spoliehali predovšetkým na Petra Koseca z Trenčína, ktorý je na olympiáde už po štvrtý raz, no žiaľ, už posledný, lebo zmaturoval a od jesene ide študovať fyziku a astrofyziku na univerzite v Cambridge," povedal vedúci výpravy Ladislav Hric.

Kosec nakoniec získal zlatú medailu a zaznamenal osobný olympijský hattrick. Celkovo sa umiestnil v rámci svetového rebríčka na piatom mieste. Okrem toho dostal diplom za absolútne víťazstvo v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty bodov.

Druhú zlatú medailu vybojoval pre Slovensko Matúš Kulich z Detvy.