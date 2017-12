Na obzore EMS - Enhanced Message Server, nové možnosti pre správy SMS

Napriek očakávaniam málo úspešná technológia WAP (Wireless Application Protocol) získava druhý dych vďaka SMS (Short Message Service) technológii.

13. jún 2001 o 12:41

Konzorcium najvýznamnejších spoločností v oblasti mobilného telekomunikačného priemyslu podporilo vytvorenie novej vývojovej fázy technológie SMS, tzv. EMS (Enhanced Message Server). Oznámeniu tejto novinky predchádzala informácia Asociácie operátorov GSM, že počas prvých troch mesiacov tohto roka bolo odoslaných na celom svete 50 miliárd správ SMS.

Úspech krátkych textových správ SMS, ktoré boli až dodatočne predstavené po uvedení GSM slúchadlových telefónov, býva spájaný s dvoma základnými faktormi: jednoduchosť a všadeprítomnosť GSM telefónu. Ak si uvedomíme, že penetrácia trhu mobilnými telefónmi je blízko svojho maxima, nemôže nikoho zaraziť, že nadchádza pravá chvíľa pre zdokonalovanie jestvujúcich GSM služieb.

Nový štandard WAP 2.0, ktorý je optimalizovaný do takej podoby, že je tesne pred ratifikáciou, v sebe zahŕňa aj nové možnosti pre SMS. Podľa expertov by tento nový štandard mal výrazne podporiť živoriaci protokol WAP, obzvlášť so zavádzaním sietí GPRS (General Packet Radio Services), ktoré budú schopné dátového prenosu s rýchlosťou 20 až 40 Kbps.

Napriek tomu sa ozvala aj kritika ohľadom využiteľosti GPRS štandartu, pretože navigácia a spôsob vkladania textu (pozri článok - Vyťukávanie esemesiek môže vyvolať deformácie kĺbov ) sú stále nedokonalé pri absencii touchscreen displejov.

Peter Richardson, produktový manažér spoločnosti SIEMENS hovorí o EMS ako o vyššej kvalite zasielania textových odkazov s možnosťou zasielania farebných obrázkových príloh spolu so samotným textom. „Akonáhle bude k dispozícii Multimedia Message Server, obchodní partneri budú schopní si zasielať videosekvencie alebo súbory vo formáte PDF.“ Richardson tiež dodal, že SIEMENS bude aj naďalej podporovať protokol WAP, hoci pripustil, že sa očakávania spojené s uvedením komerčnej prevádzky WAPu nesplnili. „Je v tom kus irónie, že sa naďalej zdokonaľuje obsah, ktorý je prenášaný cez WAP, menej samotné telefóny, ktoré priamo ovplyvňujú využívanie technológie. Je to možno aj dôsledok silného sklamania z WAPu, ktorý sa dostavil po prehnaných očakávaniach.“