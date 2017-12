Testujú lietadlo, ktoré preletí Atlantik za hodinu

Američanom nevyšiel test hypersonického lietadla, ktoré je šesťkrát rýchlejšie ako zvuk.

15. aug 2012 o 11:23 Matúš Krčmárik, Matúš Krčmárik, tasr

Stroj pod krídlom bombardéra B-52.(Zdroj: U.S. AIR FORCE)

BRATISLAVA. Nasadnete do lietadla, vzlietnete a už o hodinu pristávate.

Stewardi vám ledva stihli ponúknuť nápoje, na jedlo čas nebol. A nešlo pritom o let z Bratislavy do Košíc, ale o medzikontinentálne spojenie Londýna s New Yorkom.

Na takejto budúcnosti pracujú v súčasnosti americkí vedci. Kľúčom k hodinovému letu nad Atlantickým oceánom je dosiahnutie rýchlosti viac ako 6115 kilometrov za hodinu, teda päťnásobok rýchlosti zvuku.

Bezpilotné lietadlo, ktorému by sa to malo podariť, testovali Američania v utorok, výsledky mali byť známe včera.

Ako bomba

Fakty WaveRider WaveRider môže dosahovať hypersonickú rýchlosť aj vďaka tomu, že využíva tlakovú vlnu, ktorú vytvorí.

Pasažierov by takéto lietadlá mohli voziť v roku 2050. Trasa Tokio ­ Paríž by trvala len dve a pol hodiny.

K jeho komerčnej prevádzke je zatiaľ veľmi ďaleko.

Teraz bombardérom B­52 dostali osemmetrové lietadlo WaveRider do vzduchu, presnejšie, zhodili ho ako bombu.

Po asi štyroch sekundách voľného pádu sa spustil jeho motor a stroj začal zrýchľovať.

Vo vzduchu mal dosiahnuť rýchlosť šesťnásobku rýchlosti zvuku a potom skončiť v Tichom oceáne.

Doteraz najrýchlejšie komerčne využívané lietadlo dosiahlo dvakrát vyššiu rýchlosť ako zvuk.

Concorde však už od roku 2003 nelieta. Hypersonické lety môžu byť ďalším medzníkom v histórii letectva.

„Je to ako prechod z vrtuľových lietadiel k prúdovým,“ povedal pre Seattle Times Robert Mercier z výskumného centra amerického letectva.

„Už od čias bratov Wrightovcov sme sa snažili nájsť spôsob, ako môžeme urobiť lepšie a rýchlejšie lietadlá. Hypersonické lety môžu byť jednou z možností.“

Test však nevyšiel. Oznámil to Washington Post s odvolaním sa na vedúceho programu X-51A Charlieho Brinka.

Lietadlo sa síce podľa plánu oddelilo od bombardéra, ktorý ho vyniesol z Edwardsovej leteckej základne v Kalifornii nad Tichý oceán a potom uvoľnil ako bombu, no iba po 16 sekundách nastal problém s riadiacim kormidlom.

Po ďalších 15 sekundách, keď sa oddelilo od raketového pohonu, sa zariadenie stalo neovládateľné.

"Všetky dáta ukázali, že sme vytvorili vhodné podmienky pre zapnutie," citoval Brinka Washington Post.

Nové stealth

Podobne ako pri iných podobných vládou financovaných výskumoch ani teraz nejde v prvom rade o civilné využitie.

Američania vyvíjajú hypersonické rakety, aby mali možnosť zasiahnuť akékoľvek miesto na svete do hodiny. Minulý rok testovali rakety, ktoré by leteli 20­-krát rýchlejšie ako zvuk.

Agentúra pre pokročilé obranné výskumy (DARPA) vidí aj v hypersonických lietadlách šancu na vojenské využitie.

Američania by mohli získať výhodu podobnú tej, keď vyvinuli technológiu stealth. Vďaka nej vedia uniknúť radarom, no ostatné štáty ju už vedia napodobniť. Hypersonické lietadlá by nepriateľským raketám uleteli.

Takéto rakety mohli vraj zabrániť aj útoku z 11. septembra. V roku 1998 sa Američania snažili raketou zabiť šéfa al­Káidy Usámu bin Ládina. Tomu sa však podarilo ujsť.

Na únik pred hypersonickou strelou by nemal dosť času. O tri rok neskôr po tomto neúspechu padli dvojičky.