Objektív: Curiosity poslal prvé snímky s vysokým rozlíšením

Vesmírne vozidlo Curiosity poslalo z Marsu vôbec prvú farebnú mozaiku s vysokým rozlíšením. Ukazuje prašné a kamenisté okolie v kráteri Gale.

13. aug 2012 o 11:41 NASA/JPL, tp

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) hovorí, že farby na snímke nijako neupravoval - s výnimkou vyváženia bielej. Neznamená to síce, že presne toto by na Marse videl človek, no určite by podobnú snímku zaznamenala kamera, prípadne mobilný telefón.

Na snímke vidieť nielen steny krátera Gale, ale podľa vedcov aj podložie, ktoré odhalili raketové motory nosiča. Ten na povrchu planéty vyložil kozmický rover Curiosity.

Samotná snímka zariadenia Mastcam sa podľa NASA skladá zo 79 fotografií. Čierne oblasti skladačky predstavujú snímky, ktoré dosiaľ z Marsu na Zem nedorazili.

Po KLIKNUTÍ snímku zväčšíte.