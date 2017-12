Testovali sme prvý smartfón s procesorom Intel Atom

Volá sa Orange San Diego a ako prvý smartfón v Európe je vybavený procesorom určeným pôvodne pre netbooky.

13. aug 2012 o 11:14 Matúš Paculík

Intel, najväčší výrobca procesorov pre počítače a notebooky, sa po niekoľkoročnej pauze vracia k smartfónom.

Na úspech spred približne desiatich rokov chce nadviazať cenovo dostupným smartfónom, pre ktorý upravil pôvodne netbookový procesor Intel Atom.

Dostupný je v troch verziách – v Ázii to je Lenovo K800, v Indii Lava Xolo a pre európsky trh je určený Orange San Diego, ktorý si ale zatiaľ kúpite len vo Francúzsku a Veľkej Británii.

Procesor ako z netbooku

Orange

San Diego Hodnotenie: 8,8 + Dobrý pomer ceny k výkonu, NFC, mHDMI, displej

- Na začiatok starý systém, nefungujú všetky hry

Procesor: Intel Atom 1,6 GHz, jednojadrový

Grafický čip: PowerVR SGX 540

Pamäť: 1 GB RAM + 16 GB interná pamäť

Displej: 4,03“ 1024×600, dotykový

Foto: 8 Mpx, LED flash, FHD video

GPS: Áno, Google Mapy

Rozmery: 123×63×9,9 mm

Hmotnosť: 117 g

Systém: Android 2.3.7



Web: www.intel.com

Cena: približne 230 € Intel Atom 1,6 GHz, jednojadrovýPowerVR SGX 5401 GB RAM + 16 GB interná pamäť4,03“ 1024×600, dotykový8 Mpx, LED flash, FHD videoÁno, Google Mapy123×63×9,9 mm117 gAndroid 2.3.7približne 230 €

Použitý procesor Intel je kvôli rozdielnym technológiám výrazne odlišný od riešení, ktoré nájdeme vo zvyšných zariadeniach ako je iPhone, séria Samsung Galaxy, alebo HTC One.

Intel Atom pozná väčšina majiteľov netbookov, pre ktoré bol aj pôvodne vytvorený. V smartfóne je jeho najnovšia verzia, vyrobená 32 nanometrovou architektúrou.

Procesor je len jednojadrový, vďaka technológii Hyper-Threading dokáže súčasne spracovať až dve výpočtové vlákna. Pracovná frekvencia sa dynamicky upravuje podľa potreby, maximom je 1,6 GHz.

Doplnený je o bežný jeden gigabajt operačnej pamäte, 16 gigabajtový úložný priestor a grafický čip PowerVR SGX 540. Z bezdrôtových technológií to je Wi-Fi, Bluetoth vo verzii 2.1, GPS a NFC, do budúcna využiteľné napríklad pre bezkontaktné platby.

Smartfón je vybavený slotom pre micro SD kartu, ktorá ale nie je aktívna. je možné, že v budúcich aktualizáciách ju výrobca sprístupní.

Displej má pri uhlopriečke 4,03 palca jemné rozlíšenie 1024×600 bodov. Chráni ho odolné sklo Gorilla Glass, viditeľnosť na slnku je dobrá, rovnako ako aj farebné podanie.

Problémom je kompatibilita

Programy a hry pre systém Android sú primárne tvorené a testované tak, aby fungovali na smartfónoch a tabletoch s procesormi typu ARM.

Intel sa pri svojom mobilnom procesore stále drží odlišnej architektúry x86, ktorá môže byť pri niektorých aplikáciách a hlavne hrách problematická. Oficiálny obchod Google tieto programy a hry na stiahnutie vôbec neponúkne.

V prípade štandardných programov sme problém s kompatibilitou nezaznamenali. Všetko fungovalo korektne, bez najmenších chýb. Zmena nastala pri špecifických riešeniach, ktoré sú priamo optimalizované na ARM architektúru.

Sem spadajú rôzne multimediálne prehrávače a hlavne graficky pokročilé hry. Kvôli spojeniu staršej verzie systému a x86 platformy si nezahráte akčný Dead Trigger, závody Asphalt 7, alebo hororový Dead Space.

Bez problémov funguje obľúbená séria Angry Birds vrátane najnovšieho Space, Cut the Rope, ako aj veľké množstvo graficky jednoduchých logických hier.

Zatiaľ len starý systém

Orange San Diego je v súčasnosti dodávaný so starším mobilným systémom Android 2.3.7. Podľa oficiálnych vyjadrení by sa behom niekoľkých mesiacov mal dočkať aktualizácie na Android 4.0 a neskôr aj na jeho aktuálnu verziu s označením Jelly Bean.

Orange systém upravil len čiastočne a množstvo vecí zostalo nedotknutých. Užitočné je ovládanie gestami, ktoré slúži na rýchle vyvolanie rôznych funkcií alebo aplikácií. Špecifické pohyby prstom po obrazovke sú zaznamenané automaticky, systém ich však nerozozná v spustených aplikáciách, ale len na domácej obrazovke.

Základný webový prehliadač je dostatočne rýchly, webové stránky zobrazuje plynulo a bez chýb. Rovnako plynulý je pohyb v domácich obrazovkách a nastavení. Softvérová klávesnica nesklame, k dispozícii je aj technológia Swype a niekoľko miniaplikácií, ktorých inšpiráciou bola pravdepodobne konkurenčná nadstavba HTC Sense.

Výhodou je malá hmotnosť

S váhou len 117 gramov je Orange San Diego jedným z najľahším smartfónov na trhu. Malá hmotnosť je spôsobená použitím bežných plastov. Nenachádzajú sa tu kovy, ani moderný polykarbonát.

Pevnosť tela zariadenia je dobrá, bežné nosenie mu neublíži a Gorilla Glass ochráni displej pred nechceným poškriabaním.

Pod displejom je umiestnená štvorica dotykových tlačidiel, hardvérové sú umiestnené na hornej časti a vpravo. Tlačidlá sú dosť malé, ťažšie sa podľa hmatu hľadajú a k ich stlačeniu je potrebné vyvinutie väčšieho tlaku.

Ľavá strana zariadenia obsahuje micro HDMI konektor, micro USB a klasický zvukový výstup. Vpredu je umiestnená kamera s rozlíšením 1,3 megapixelu, vzadu sa nachádza 8 megapixelový snímač doplnený o LED blesk.

Video je možné nahrávať v maximálnom rozlíšení Full HD (1080p), rýchlosť súvislého fotografovania je 10 obrázkov za sekundu.

Môže to byť hit

San Diego nie je prvým cenovo výhodným smartfónom so značkou Orange. Pred dvoma rokmi to bol model San Francisco (ZTE Blade), ktorého sa celosvetovo predali vyše dva milióny kusov.

Novinka má všetky predpoklady zopakovať tento úspech – nie je drahá, má veľmi dobrý displej a máloktorý smartfón sa môže pochváliť procesorom Intel. Zaujímavá je aj výdrž pri práci na batériu, keďže sme zariadenie museli nabíjať len raz za dva dni.

Ak by sa navyše podarilo v blízkej dobe operátorom a bankám dohodnúť na bezkontaktných NFC platbách pomocou mobilných zariadení, možno by to bol s rozumným paušálom smartfón roku.

Slovenský Orange je ale okolo San Diega ticho a pri našich otázkach ohľadom jeho dostupnosti pomlčal. Zatiaľ si ho môžete kúpiť vo Francúzsku a Anglicku, kde bez viazanosti stojí v prepočte približne 230 eur.