Rusi budú trestať za kozmické zlyhanie

Ruskému premiérovi došla trpezlivosť. Kozmické neúspechy už nechce tolerovať.

12. aug 2012 o 17:12 Tomáš Prokopčák

Rusko posiela do kozmu takmer polovicu svetového nákladu. Občas sa štart nepodarí.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – ROSKOSMOS)

MOSKVA, BRATISLAVA. Komunikačný satelit za dvestopäťdesiat miliónov dolárov. Sonda, ktorá mala z marsovského mesiaca Phobos priniesť vzorky pôdy za stošesťdesiat miliónov dolárov. Dvojica družíc za vyše štyridsať miliónov dolárov.

To sú len niektoré z kozmických misií, ktoré za posledný rok a pol Rusku nevyšli. Teraz sa k zlyhávaniu vesmírneho programu vyjadril dosiaľ najvyšší predstaviteľ – ruský premiér Dmitrij Medvedev. A vedcom a inžinierom odkázal, že za neúspechy bude trestať.

Prichádza o miliardy

Rusko s Čínou sú v súčasnosti jediné dve krajiny, ktoré dokážu do vesmíru vyniesť ľudí. Roskosmos je zároveň jediná organizácia, ktorá môže pasažierov vystreliť aj na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Ruský vesmírny program okrem toho posiela do kozmu až štyridsať percent svetového nákladu. Krajina sa však po zlyhaní svojich misií bojí, že by mohla prísť o klientov.

„Toto už viac nebudeme tolerovať,“ odkázal podľa vládnej rozhlasovej stanice The Voice of Russia inžinierom Medvedev. „Strácame autoritu a prichádzame o miliardy rubľov.“

Koho potrestať?

Viacerí odborníci v Rusku priznávajú, že posledné zlyhanie nosnej rakety so satelitmi nie je ojedinelou chybou, ale skôr ukazuje na systematické problémy v kozmickom programe. Rusko pritom do konca roka plánuje ešte osem štartov toho istého nosného systému.

„Teraz mi zainteresovaní musia oznámiť, koho potrestať a ako v budúcnosti postupovať,“ odkázal podľa agentúry Reuters Roskosmosu Medvedev.