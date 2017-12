Facebook už nie je top pracoviskom, vedci majú ohýbateľnú batériu

Google ukázal 3D model Zámku vo Versailles, kórejskí vedci vyvinuli ohýbateľnú batériu, Facebook skúša posielanie skutočných pohľadníc. Prehľad Týždeň v technológiách.

12. aug 2012 o 12:42 Matúš Paculík, Matúš Paculík, Adam Valček

Ako sa Samsung inšpiruje

Interný dokument spoločnosti Samsung hovorí podrobne o rozdieloch medzi systémom Apple iOS a Androidom, ktorý je špeciálny upravený pre smartfón Samsung Galaxy S1. Nechýba odporúčanie, čo má Samsung urobiť, aby sa podobal na Apple. Čítajte viac na DigitalTrends >>>

Kde sa pracuje najlepšie?

Glassdoor opäť zostavil rebríček 25 najlepších zamestnávateľov, ktorí sa starajú o pracovné pohodlie a benefity pre svojich zamestnancov. Vyberalo sa zo skoro 400-tisíc firiem, Facebook svoj minuloročný úspech nezopakoval. Čítajte viac na cnet.com >>>

Ohýbateľná batéria

Tenký a pružný displej je už dnes realitou, napríklad v čítačkách elektronických kníh. Vedci v Kórei teraz vyvinuli veľmi tenkú a pružnú batériu, vďaka čomu by sme zariadenia s veľkým displejom mohli zložiť ako skladačku. Čítajte viac na Mashable.com >>>

Virtuálny mikroskop v počítači

Snímka s rozlíšením 281 gigapixelov zachycuje embryo akváriovej rybičky v detaile až 1,6 nanometra na jeden obrazový bod. Zložená je z 26-tisíc samostatných záberov, ukazujúcich jednotlivé bunky. Pozrite si snímku na The Journal of Cell Biology >>>

Ukradnuté heslá z on-line hier

Hráči World of Warcraft a Diablo III by mali spozornieť, firme Blizzard unikli informácie o účtoch a heslách zo služby Battle.net. Spoločnosť tvrdí, že údaje by mali byť bezpečne zakódované. Čítajte viac na Mashable.com >>>

S Google do Versailles

Zrkadlovú sálu Zámku vo Versailles si môžete pozrieť cez jeho 3D model, ktorý vytvoril Google. Využíva WebGL a je súčasťou projektov Chrome Experiments. Pozrite si Versailles na ChaosToPerfection.com >>>

Pošli pohľadnicu cez Facebook

Facebook začal testovať službu, cez ktorú jeho používatelia môžu poslať svoje fotografie ako skutočné pohľadnice. Na zadnú stranu sa dá napísať aj odkaz. Služba je zatiaľ dostupné len vybraným používateľom. Čítajte viac na Mashable.com >>>