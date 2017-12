Zomrel otec rádioastronómie

Brit, ktorý vystopoval Sputnik a pomohol Sovietom.

10. aug 2012 o 15:43 Tomáš Prokopčák

Armáde to v tých časoch ani nenapadlo. Krajiny sa predháňali v snahe dostať do kozmu prvé prístroje, no zabudli na spôsob, ako tieto prístroje sledovať. A na celom svete bol iba jeden rádioteleskop, ktorý to zvládol. Sovietsky sputnik tak sledoval obrovský britský tanier.

A keď sa sovietskej družici vybila batéria a prestala vysielať ľahko zachytiteľné rádiové signály, ešte aj sovietski konštruktéri požiadala Bernarda Lovella, aby im pomohol.

Alfred Charles Bernard Lovell bol ikonou rádioastronómie. Ako mladý vedec pomáhal počas druhej svetovej vojny vyvíjať radary pre britské lietadlá či na lov nemeckých ponoriek. Po vojne mu zostali prístroje a rozhodol sa, že ich použije na sledovanie oblohy.

V laboratóriách jeho materskej Manchesterskej univerzity však citlivé prístroje rušili električky. A tak sa vybral na vidiek - a tam neskôr vybudoval takmer osemdesiatmetrový rádioteleskop v Observatóriu Jordel Bank.

Dodnes je tretí najväčší na svete a nesie Lovellovo meno. Ohromné zariadenie malo pred štyrmi rokmi skončiť svoju činnosť, no stále pracuje.

V posledných rokoch pomáhalo pátrať po stratenej britskej sonde Beagle 2, ktorá zmizla kdesi v okolí Marsu. Ale tiež objavil prvý hviezdny dvojpulzar.

Sir Bernard Lovell, ktorého do šľachtického stavu povýšili za pomoc pri záchrane pred nacistami už v roku 1961, zomrel vo veku 98 rokov.