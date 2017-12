NASA vybuchol jeho mesačný prototyp

Pri letovom teste spadol a explodoval pristávací modul, ktorý chce NASA využiť na let k Mesiacu i asteroidom.

10. aug 2012 o 9:01 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Má to byť pristávací modul, ktorý raz vráti Američanov na Mesiac, ale aj pristane na iných telesách slnečnej sústavy. Hneď pri svojom prvom pokuse o voľný let však zariadenie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) narazilo do zeme a explodovalo. Inžinieri hovoria o zlyhaní hardvéru.

Nový nepilotovaný modul Morpheus, ktorý NASA pomenovala po antickom bohovi snov, má byť jednou z technológií, na ktoré sa chce americký úrad v budúcnosti spoľahnúť. Má byť relatívne lacný, ekologický a využívať nové konštrukčné možnosti. Štvrtkový test však dopadol katastrofálne.

„Počas dnešného testu voľného letu sa zariadenie projektu Morpheus síce vznieslo do vzduchu, no potom nastalo zlyhanie hardvérového komponentu,“ priznáva vo vyhlásení NASA. „To mu zabránilo v stabilnom lete. Nik sa však nezranil a vzniknutý požiar zvládli zamestnanci Kennedyho vesmírneho strediska.“

Dosiaľ úrad modul testovali tak, že ho nechal pripútaný k zemi. Štvrtkový test mal byť prvým zo série, keď si inžinieri chceli otestovať jeho skutočné letové možnosti. Teraz plánujú zistiť, prečo projekt poháňaný tekutým kyslíkom a metánom za dosiaľ približne osem miliónov dolárov zlyhal.

NASA podľa Space.com odhaduje, že funkčný Morpheus dokáže dopraviť na Mesiac asi pol tony nákladu. Po drobnej úprave by mohol pristáť aj na asteroide.