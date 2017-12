Hraví ľudia sú viac sexy

Američania pristáli na Marse, objav bozónu je ešte pravdepodobnejší a hraví ľudia majú väčšiu šancu na partnera. Pravidelný prehľad Týždeň vo vede.

9. aug 2012 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Curiosity

Na Marse pristálo americké robotické vozidlo Curiosity. Na červenú planétu letelo viac ako osem a pol mesiaca, a teraz bude v kráteri Gale hľadať minulé aj súčasné podmienky vhodné na život. +Čítajte viac na SME

Foto z Marsu

Sonda Curiosity aj na orbite krúžiaca Mars Reconnaissance Orboter už poslali k Zemi viacero fotografií. Niektoré ukazujú prvé zábery z vozidla, iné celé miesto pristátia. +Čítajte viac na SME

Dobre pre bozón

Nové výsledky z LHC ešte zvyšujú pravdepodobnosť objavu častice, ktorá zrejme je Higgsovým bozónom. Detektor ATLAS má teraz takmer 6-sigma. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Zmena mikróbov

Tehotenstvo mení črevnú mikroflóru. Vďaka zmenám hladín cukru a tuku v krvi sa u matiek mení aj zastúpenie mikróbov, ktoré potom pripomína pacientov náchylných na cukrovku. +Čítajte viac na Nature

Buďte hraví

Hraví a zábavní ľudia sú viac atraktívni. Naznačil to prieskum medzi stovkami študentov, ktorý tiež môže vysvetliť, prečo sa človek ako jeden z mála tvorov „hrá“ aj v dospelosti. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Vinná klíma

Súčasné extrémne počasie – najmä vlny tepla – súvisia so zmenami klímy. Ukázal to výskum amerických vedcov z NASA, ktorí porovnávali extrémny v posledných desaťročiach. +Čítajte viac na New Scientist

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.