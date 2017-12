Orange predstavil nové služby pre paušálnych zákazníkov

2. sep 2002 o 9:58

Nový užívateľský program Paušál 60 uni, ďalšie profily Prima variant alebo CLIP bez mesačných poplatkov – aj to sú novinky, ktoré spoločnosť Orange Slovensko prináša pre svojich zákazníkov od 2.9.2002.

Nový Paušál 60 uni

Jednoduché spoplatňovanie hovorov počas celého dňa ako aj výhodné ceny za volania v silnej prevádzke do všetkých telekomunikačných sietí v SR – to sú výhody, ktoré prináša nový program Paušál 60 uni. Program zahŕňa 60 predplatených minút pre hovory do všetkých sietí v SR ako aj 60 voľných víkendových minút, ktoré môžu zákazníci prevolať po vyčerpaní Paušálu v sobotu a v dňoch pracovného pokoja.

S novým programom Paušál 60 uni vychádza Orange v ústrety užívateľom, ktorí uprednostňujú telefonovanie v silnej prevádzke, prípadne často volajú do konkurenčných telekomunikačných sietí.

CLIP bez mesačného poplatku

Všetci zákazníci, ktorí mali doteraz aktivovanú službu CLIP, ju budú môcť používať od 2. septembra 2002 bez mesačného poplatku. Zákazníci, ktorí službu CLIP zatiaľ nevyužívali, ako aj noví užívatelia spoločnosti Orange Slovensko si ju budú môcť odteraz aktivovať za poplatok, pričom ďalšie používanie služby je bez akéhokoľvek mesačného poplatku.

Zlatý účet

Služby spoločnosti Orange Slovensko v hodnote 20 000 Sk môžu získať všetci záujemcovia, ktorí od 2. septembra 2002 využijú novú akciovú ponuku mobilných telefónov, aktivujú si niektorý z programov Paušál a zapoja sa tak do akcie Zlatý účet. Výhra v podobe telekomunikačných služieb v hodnote 20 000 Sk pripísaných na zákaznícky účet užívateľa čaká každý týždeň na desiatich šťastlivcov od 2. septembra 2002 do 3. novembra 2002.