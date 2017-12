Asus už predáva digitálnu matriošku

PadFone je prvé zariadenie, ktoré sa zo smartfónu premení na tablet a z tabletu na notebook.

31. júl 2012 o 21:27 Matúš Paculík

Trojkombinácia od Asusu je trocha ťažšia, ako by sme chceli, no na jedno nabitie prežije aj celý víkend.

Zariadenie podobné iPadu od Applu dokáže vyrobiť už každý, no taiwanská spoločnosť Asus ukázala dávku invencie, keď dala zákazníkom pocit, aby sa cítili ako v sci­fi filme.

Pri používaní PadFonu, ktorého základným prvkom je výkonný smartfón, máte presne tento pocit. Zo smartfónu môže byť totiž tablet a z tabletu notebook.

Smartfón je len začiatok

ASUS PADFONE Hodnotenie: 9,0 + Revolučný koncept, výkon, batéria

- Priemerný displej tabletu, hmotnosť a rozmery Procesor: Snapdragon S4 2× 1,5 GHz

Grafický čip: Adreno 225

Pamäť: 1 GB RAM + 16 GB

Displej: 4,3“ 960×540 + 10,1“ 1280×800

Foto: 8 Mpx, LED flash

Komunikácia: Wi-Fi, BT 4.0

GPS: Áno, Google maps

Batéria: 1520 + 6600 mAh

Smartfón: 128×65,4×9,2 mm / 129 g

Tablet: 273×177×13,6 mm / 724 g

Systém: Android 4.0 Zapožičal: www.agem.sk

Cena: 684 € www.agem.sk: 684 €

Hlavným zariadením celej súpravy je smartfón. S uhlopriečkou 4,3 palca, hrúbkou len 9,2 milimetra a hmotnosťou 129 gramov je jedným z najľahších a najkompaktnejších smartfónov na trhu.

Bez problémov zvláda prehrávanie filmov vo vysokom rozlíšení, prezeranie webu a graficky náročné hry typu Dead Trigger.

Vďačí za to výkonnému procesoru Snapdragon S4 s rekvenciou 1,5 GHz. Práca so zariadením je vďaka nemu úplne plynulá, či už to je pohyb po hlavnej obrazovke, v nastaveniach, alebo pri prehliadaní internetu.

Telo tvoria pevné plasty, odolnosť zvyšuje tvrdené sklo Gorilla, zakrývajúce celú prednú časť. Špeciálny povrch na jeho celej zadnej strane pomáha lepšiemu držaniu v ruke a zabraňuje nechcenému vykĺznutiu.

Zo smartfónu tablet

Asus PadFone nie je len smartfón – s PadFone Station sa premení na tablet s 10,1­palcovým displejom a s PadFone Station Dock na malý notebook.

Najzaujímavejšia je zmena na tablet. Pri nej sa smartfón zasunie do tela tabletu, ktoré okrem dotykového displeja obsahuje silnejší reproduktor a batériu s kapacitou štyrikrát prevyšujúcou samotný smartfón.

Na zobrazenie a ovládanie sa vtedy používa displej tabletu, ktorý má vyššie rozlíšenie. Asus preto musel upraviť systém, ktorý tu používa nezávislé, plne prispôsobiteľné plochy.

S fungovaním v dvoch zobrazovacích režimoch nemajú problém ani moderné aplikácie. Ich vzhľad a ovládanie sú prispôsobené pre smartfón aj pre tablet.

Spravte si z neho notebook

Pri práci alebo písaní väčšieho objemu textov určite využijete dock s klávesnicou. Ten obsahuje navyše touchpad, nabíjateľný akumulátor, USB porty a slot na pamäťové karty.

Písanie na klávesnici je aj napriek jej menším rozmerom dostatočne príjemné, klávesy však nie sú také veľké ako pri bežnom notebooku. Touchpad je prakticky využiteľný, pri používaní displeja notebook ľahko prevrátite.

Posledným doplnkom PadFonu je dotykové pero, ktoré okrem klasického ovládania funguje aj ako bluetooth slúchadlo na telefonovanie v prípade, ak je smartfón zasunutý v tele tabletu.

Kvalita zvuku je dobrá, pero obsahuje aj dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti.

Bez elektriky celý víkend

Spojenie smartfónu s tabletom a doplnkovou klávesnicou umožní zariadeniu fungovať na jedno nabitie celý víkend. Smartfón sa podľa potreby nabíja z akumulátora v tablete a klávesnici.

Dobíjanie je riešené inteligentným systémom, ktorý efektívne spravuje kapacitu všetkých troch akumulátorov vo všetkých častiach taiwanského PadFonu.

PadFone je skvelý technologický koncept a ukážka nových technológií. Ako prvý svojho druhu má určité obmedzenia, na ktoré treba pri jeho kúpe dopredu myslieť. Tým najväčším sú rozmery a hmotnosť v režime notebooku, ktorá presahuje jeden a pol kilogramu.

Lepší mohol byť aj displej tabletu, ktorému chýba vyššie rozlíšenie a rovnomernejšie podsvietenie.

Operátorov nezaujal

Set smartfónu s tabletom a dotykovým perom stojí v 16­gigabajtovej verzii 684 eur. Dock s klávesnicou sa musí dokúpiť samostatne, Asus si zaň pýta približne 100 eur.

Pre používateľa hľadajúceho smartfón a tablet môže byť Asus PadFone lepším riešením ako kúpa dvoch priemerných zariadení. Výkon je vynikajúci, kvalita spracovania veľmi dobrá a telefonovanie s dotykovým perom futuristické.

Aj keď je cena zariadenia prijateľná pre dotovanú ponuku operátorov, Telefónica O2 a Telekom o predaji PadFonu neuvažujú. Iba Orange zvažuje, že ho zaradí do portfólia dotovaných zariadení.