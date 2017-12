Platby cez mobil by privítala štvrtina Slovákov

Takmer štvrtina Slovákov by chcela v nasledujúcich 12 mesiacoch využiť bezkontaktnú platbu cez mobilný telefón. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra GfK.

31. júl 2012 o 15:58 SITA

BRATISLAVA 31. júla (SITA) -

Túto službu by využili za predpokladu, že by ju banky poskytli zadarmo a mobilný telefón by ju umožňoval. Platby prostredníctvom mobilu sú na Slovensku aj vo svete ešte len v začiatkoch, no podľa GfK majú veľký potenciál.

Uvedenie mobilných platieb do prevádzky si podľa GfK vyžaduje spoluprácu viacerých zainteresovaných strán. Tie sa musia dohodnúť, kto bude "vlastníkom" vzťahu so zákazníkom. Do hry v tomto prípade vstupujú banky, mobilní operátori, výrobcovia mobilných telefónov a operačných systémov. Rozhodovacím kritériom bude s najväčšou pravdepodobnosťou bezpečnosť a dôvera samotných zákazníkov voči jednotlivým hráčom.

Najväčšiu dôveru potenciálnych zákazníkov majú podľa medzinárodného prieskumu GfK finančné inštitúcie. Banky podľa spotrebiteľov dokážu poskytnúť najvyššiu bezpečnosť pri spracovaní platieb a riadení osobných financií. Pre ne by zas mobilné platby predstavovali výrazný krok vpred, pretože by tak dokázali osviežiť imidž svojich značiek a zmodernizovať ponuku služieb. Vyplýva to z výsledkov prieskumu.

Mobilní operátori by pomocou technológie bezkontaktných platieb dokázali vykompenzovať klesajúce príjmy z hlasových služieb, avšak nemajú toľko dôvery zo strany zákazníkov ako banky. Ako nový zdroj informácií o zákazníckom správaní by podľa GfK mobilné platby slúžili výrobcom smartfónov a operačných systémov. Týmto spôsobom by mohli spojiť údaje o online aj offline nákupoch spotrebiteľov a zvýšiť tak hodnotu svojich značiek v očiach zadávateľov reklamy. Hráči mimo finančného sektora veria, že vďaka ich lepšej schopnosti inovovať, dokážu banky v súťaži o peňaženky zákazníkov predbehnúť.

Spoločnosť GfK vznikla v roku 1934 v Norimbergu a pôsobí v oblasti prieskumu trhu a poradenstva v celosvetovom meradle. Svoje zastúpenie má na všetkých kontinentoch a zamestnáva vyše 10 tis. ľudí. Svoju činnosť týkajúcu sa prieskumu trhu začala firma na Slovensku vykonávať od roku 1993.