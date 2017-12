Čína plánuje pristátie na Mesiaci

Komunistická krajina pošle tretiu sondu na Mesiac. Pokúsi sa pristáť.

31. júl 2012 o 14:11 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Najskôr prvý taikonaut, potom výstup do otvoreného vesmíru, neskôr pokusná kozmická stanica aj prvá Číňanka vo vesmíre.

Ambiciózny čínsky kozmický program si však teraz určil nový cieľ. Komunistická krajina v pondelok podľa agentúry Nová Čína priznala, že v druhej polovici budúceho roka chce pristáť na Mesiaci.

Misia Čchang-e 3 bude tretím zariadením, ktoré krajina vysiela k našej prirodzenej družici. Prvá z takýchto planetárnych sond odštartovala v roku 2007 a o dva roky neskôr narazila do Mesiaca.

Druhá misia v súčasnosti krúži asi sto kilometrov nad povrchom nášho satelitu a hľadá miesto, kde by mohla budúcoročná sonda spoločne s robotickým vozidlom pristáť.

Čína do svojho vesmírneho programu investuje miliardy dolárov. Jej cieľom je vybudovať vesmírnu stanicu a vyslať prvých taikonautov na Mesiac. Odhaduje sa, že by sa jej to mohlo podariť koncom budúceho desaťročia.