Sojky sú šikovné ako sedemročné deti

Vedci potvrdili, že vtáky dokážu vyriešiť Ezopovu bájku s džbánom a vodou ako sedemročné deti.

30. júl 2012 o 16:28 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Zvykneme sa považovať za pánov tvorstva. Výskum v posledných desaťročiach však ukazuje, že zvieratá možno nie sú oveľa hlúpejšie než človek. A už vôbec nie, ak ich porovnávame s našimi deťmi.

Nové zistenia biológov naznačujú, že napríklad sojka (na ilustračnej snímke Flickr) dokáže niektoré úlohy zvládnuť podobne šikovne ako sedemroční školáci. Ukázal to pokus, pri ktorom sa vedci inšpirovali Ezopovou bájkou.

Ako sedemroční

Bájka tvrdí, že smädná vrana sa zniesla nad krčah s vodou a dovtedy doň hádzala kamienky, kým na vodu nedosiahla.

Vedci z Univerzity v Cambridgei nechali pokusné zvieratá z čeľade krkavcovité s nádobkou s vodou, v ktorej bola odmena. Vtáky potrebovali v priemere päť pokusov, kým prišli na princíp a odmenu získali, podobne ako deti do siedmich rokov - staršie to zvládli na prvý pokus.

V ďalšom z pokusov však cvičené sojky neuspeli. Neboli schopné pochopiť, že keď v spojenej nádobe - ktorej spoj však zostal ukrytý, nahádžu kamienky do jednej z rúrok, voda stúpne v oboch.

Túto úlohu podľa štúdie v magazíne PLoS One vyriešili iba deti. Môže to znamenať, že spôsob učenia sa vtákov a človeka je odlišný.

Kým vtáky „chápu“ len úspešné a neúspešné pokusy, deti pravdepodobne zvažujú aj príčinu a následok svojho konania.

Ignorovať nezmysel

„Je úlohou detí pochopiť svet,“ komentuje podľa Daily Telegraph svoje výsledky Lucy Cheková.

„Sú schopné ignorovať to, že by sa niečo nemalo diať, a sústrediť sa len na fakt, že sa to deje. Pre vtáky bolo oveľa ťažšie naučiť sa, čo sa deje, pretože ich miatlo to, že by sa to diať nemalo.“