Vedci vytvorili umelú medúzu z potkana

Medúzoid sa pohybuje podobne ako skutočné medúzy. Poháňajú ho srdcové bunky z potkana.

25. júl 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Na prvý pohľad to vyzerá ako medúza. Pláva to ako medúza a víri to okolo seba vodu ako medúza. Čo je to? Pravdu by ste mali, ak by ste odpovedali potkan.

Alebo ešte presnejšie, medúzoid, umelá bioštruktúra, ktorá má v sebe potkanie srdcové bunky. Vytvorili ju americkí vedci z Caltechu a Harvardu, ktorí chceli napodobniť skutočné medúzy.

To dokážeme

„Videl som tam medúzu,“ spomína na jednu návštevu akvária pre magazín Nature biofyzik Kit Parker, vedúci výskumu.

„Pomyslel som si: viem, že toto dokážem postaviť.“ Vedci podľa štúdie v odbornom magazíne Nature Biotechnology najskôr pozorovali medúzy a spôsob, akým sa pohybujú. Vybrali si na to tanierovky ušaté, podľa ktorých najskôr vytvorili silikónový podklad, na ktorom nechali vyrásť vrstvu potkaních srdcových svalových buniek.

Potom hybrid umiestnili do slanej vody s dvoma elektródami. Medúzoid sa následne začal pohybovať ako skutočná medúza.

Lepšie pochopiť srdce

Biológovia dúfajú, že výskum im pomôže lepšie pochopiť ľudské srdce a jeho problémy - napríklad nesprávnu činnosť srdcových chlopní.

„Niektorí inžinieri stavajú veci z betónu, medi či ocele,“ dodáva pre žurnál Science Parker. „My len staviame veci z buniek.“

Ďalším krokom by mal byť medúzoid, ktorý sa bude hýbať vďaka ľudským srdcovým bunkám. Bude na ňom možné testovať nové lieky na liečbu skutočných srdcových chorôb.