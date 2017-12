V Grónsku sa topí ľad takmer všade

Nie je jasné, či to súvisí s klimatickou zmenou. Vedci hovoria však o mimoriadnej udalosti.

25. júl 2012 o 16:27 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. Môže to byť dôsledok klimatickej zmeny, ale aj veľmi vzácny fenomén, ktorý sa odohráva raz za 150 rokov. NASA uverejnila snímku satelitu, ktorý sledoval topenie ľadu v Grónsku. Podľa nej sa 12. júla topil ľad takmer na celom povrchu ostrova.

Počas troch desaťročí pritom namerali v Grónsku v priemere 40­percentné topenie. Doterajší rekord bol 55 percent.

Prirodzený fenomén?

Nestalo sa to však prvýkrát. Podobne rozsiahle sa topil ľad v Grónsku aj v roku 1889. Práve preto sa nedá povedať, či ide o prejav klimatickej zmeny, alebo o neobvyklý, no prirodzený fenomén.

„Topenie v takomto množstve je v priemere každých 150 rokov. Keďže posledné bolo v roku 1889 ­ najnovšia udalosť prichádza včas,“ povedala pre BBC Lora Koenigová, americká glaciologička z Goddardovho centra pre vesmírne lety, ktorá analyzovala snímky.

Ak by sa však niečo podobné zopakovalo v nasledujúcich rokoch, naznačovalo by to vplyv klimatickej zmeny na grónsky ľadovec. „To by už bolo znepokojujúce,“ dodala Koenigová.

Odtrhol sa ľadovec

Minulý týždeň sa tiež z Petermannovho ľadovca v Grónsku odtrhol kus ľadu veľký ako dva Manhattany. Celkovo mal 120 štvorcových kilometrov. V roku 2010 pritom v rovnakej oblasti odplával dvakrát taký veľký ľadovec.

Vedci však pripomínajú, že aj odlamovanie kusov ľadu nie je nič nezvyčajné. Opakuje sa každý rok, odkedy sledujú oblasť satelity.

Odborníci si zatiaľ spojitosť s klimatickou zmenou netrúfajú potvrdiť.