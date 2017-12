Vyrobte si vlastné tornádo. Naj na internete

Chcete si vyrobiť tornádo? A viete, ako rastliny rastú, či že lesy sú aj pod vodou? Pozrite si náš výber najkrajších vecí na internete.

28. júl 2012 o 0:00 Ivana Drobná

Podmorskí anjeli

Vyzerajú ako anjeli, ale majú i malé rožky. Nejde o bájnu bytosť oceánu, ale o druh slimáka. Sú rozšírené v studených polárnych i v teplých moriach.

video //www.youtube.com/embed/vB5recdpPaI

Rastliny v obaloch na CD

Takýto jednoduchý nápad mali dámy z blogu TwoBusyBrunettes, aby ukázali deťom, ako rastú rastliny. Vďaka obalu môžu deti sledovať vývojové štádia rastu bez toho, aby boli celé zašpinené od zeminy.

Stromy pre svetlo

Tieto umelé solárne stromy navrhol Ross Lovegrove, vizionár a dizajnér. Majú slúžiť ako osvetlenie Londýnskeho námestia St. John’s počas olympijských hier. Predstavené boli na Clerkenwell design weeku 2012.

Malý výskumník

Tieto pokusy sú určené pre malých i veľkých výskumníkov. Vedcom sa môžete stať aj doma, a to vcelku jednoducho a zábavne. Vyrobte si vlastné tornádo!

Na letisku prší

Ak by ste sa ocitli na „check-ine“ singapurského letiska, môžete vidieť naživo túto pohyblivú inštaláciu. Séria kvapiek visiacich na lankách je naprogramovaná tak, aby vytvárala fantastické obrazce. Na Youtube je aj video, ako to celé vznikalo.

video //www.youtube.com/embed/NXuQnDeIyY8

Podvodný les

Kaindy Lake je jazero v Kazachstane. Má hĺbku asi tridsať metrov a vzniklo po zemetrasení, ktoré spôsobilo zosuv pôdy, kde sa teraz hromadí dažďová voda. Známe je vďaka až čarovnej scenérii.

Už je piatok?

Túto otázku si mnohí kladú každý deň. A áno, existuje miesto na svete, ktoré vám v tom úplne rozumie. Is it Friday yet?