Profinet má dnes poslednú príležitosť uhradiť TÚ prvú splátku za licenciu

Bratislava 30. augusta (TASR) - Spoločnosť Profinet.sk má dnes poslednú príležitosť uhradiť prvú splátku za kombinovanú licenciu na poskytovanie služieb ...

30. aug 2002 o 12:52 © TASR 2002

Bratislava 30. augusta (TASR) - Spoločnosť Profinet.sk má dnes poslednú príležitosť uhradiť prvú splátku za kombinovanú licenciu na poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS vo výške 500 miliónov Sk. Ak tak neurobí, bude jej licencia rozhodnutím Telekomunikačného úradu (TÚ) SR odňatá. Zástupcovia TÚ SR nemohli potvrdiť, ale ani vyvrátiť úhradu splátky, pretože úrad získa výpis z bankového účtu až v pondelok. Zástupcov spoločnosti Profinet sa TASR zatiaľ nepodarilo zastihnúť.

Profinet.sk mal uhradiť prvú splátku v stanovenom termíne do 14. augusta, no neurobil tak, pretože bola voči nemu podľa slov projektového manažéra Petra Ostromeckého rozpútaná diskreditačná kampaň. Podmienky v licencii tak umožnili spoločnosti odsunúť úhradu na 30. augusta. Tento termín je posledný možný termín úhrady, pretože podľa podmienok v licencii splátku už nie je možné odsunúť.

Ak spoločnosť za licenciu nezaplatí do tohto termínu, o licenciu príde. Podľa slov hovorcu TÚ SR Romana Vavra však takýto prípad pri udeľovaní licencií TÚ SR nie je ojedinelý a v niektorých prípadoch boli licencie (iného typu) odňaté i napríklad z dôvodu nezaplatenia druhej splátky, pričom prvá splátka bola riadne uhradená, alebo po niekoľkých rokoch ich vlastníctva, pretože vlastník neuhrádzal povinné ročné poplatky.

Ak dnes Profinet uhradí prvú splátku, bude povinný do 2. decembra 2002 poukázať na účet úradu druhú splátku za licenciu vo výške jednej miliardy Sk. Potom bude musieť na základe získanej kombinovanej licencie z 12. júla tohto roku zabezpečiť najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie pokrytie signálom GSM 20 % obyvateľstva SR. Profinet by mal podľa zverejnených údajov začať s prípravnou fázou budovania siete GSM, ktorú chce uviesť do prevádzky ešte pred Vianocami, teda presne podľa podmienok, ktoré požaduje TÚ SR. Následne by sa mala budovať infraštruktúra pre sieť UMTS. Taktiež podľa údajov spoločnosti dochádza k zmene organizačnej štruktúry, v rámci ktorej dôjde k prijatiu nových zamestnancov. Do konca septembra by to malo byť 70 a v priebehu posledných troch mesiacov tohto roka ďalších 50 pracovníkov.

Profinet plánuje rozvíjať hlavne sieť UMTS a pri budovaní siete GSM sa zameria iba na oblasti s redším pokrytím signálu. Firma má v súčasnosti na území Bratislavy vybudovaných 100 kilometrov optických trás, ktoré môže zapracovať do budovania siete tretej generácie. Jej základné imanie je 50 miliónov Sk.