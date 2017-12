Google ponúkol viac ako je schopný dodať

Internetový gigant pozastavil ponuku nového tabletu Nexus 7. Pre jeho nízku cenu sa nahromadilo množstvo objednávok, ktorý výrobca nie je schopný kapacitou výrobných liniek pokryť.

23. júl 2012 o 8:15 Milan Gigel

Keďže firma netuší, ako dlho by trvalo vybavenie všetkých objednávok, ich príjem ukončila. A to aj napriek tomu, že so svojim tabletom zatiaľ nevstúpila na svetové trhy.

Výrobcom tabletu je firma Asus. Vybavený je 7-palcovým displejom s rozlíšením 1280x800, má štvojjadrový procesor, beží na ňom najnovšia verzia Androidu a používatelia ho vnímajú ako dobre spracovaný tablet pre nenáročných.

Za 8-gigabajtovú verziu tabletu pýta Google 199 dolárov, pri 16-gigabajtovej je cena 249 dolárov.