Číňan vypúšťa toľko uhlíka ako Európan

Čína vo vypustených plynoch dobieha Európu, na čele sú stále USA.

19. júl 2012 o 17:05 Matúš Krčmárik

PEKING, BRATISLAVA. Číňania na medzinárodnej pôde často argumentovali, že obmedzenie vypúšťania uhlíka do atmosféry by sa ich nemalo týkať. Aj keď ho Čína vypúšťa najviac, v prepočte na obyvateľa zaostáva a obmedzenie by spomalilo jej rast.

Minimálne v porovnaní s Európskou úniou to už neplatí. Priemer v únii je 7,5 tony na osobu, kým v prípade Číny je to 7,2 tony, teda takmer rovnako. Správa Európskej komisie a Holandskej agentúry na posudzovanie životného prostredia pritom meria uhlíkovú stopu len z energetiky.

Prvenstvo si stále držia Američania, u ktorých je to až 17,3 tony na osobu. Ich spotreba však klesla o dve percentá, kým v Číne stúpla o deväť. Stúpa aj v ďalších rozvojových krajinách.