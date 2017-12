Počet reálnych používateľov internetu v SR stále rastie

Počet slovenských reálnych užívateľov internetu sa v júni oproti predošlému mesiacu zvýšil z 2,73 na 2,77 milióna, čo predstavuje nárast o 1,75 %.

17. júl 2012 o 15:42 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA) -

Vyplýva to z údajov o návštevnosti webov zapojených do výskumu AIMmonitor. Slováci vykonali v júni vyše 1,49 miliardy zobrazení klasických a približne 199 miliónov mobilných zobrazení internetových stránok. Oproti minulému máju tak vzrástla miera návštevnosti stránok z mobilných zariadení až o 86 %. Tento výrazný rast môže byť podľa projektového manažéra spoločnosti Mediaresearch Slovakia Mareka Zámečníka spôsobený zmenou v spôsobe spracovávania štatistických údajov. Nepredpokladá, že takýto prudký nárast by spôsobil zvyšujúci sa počet užívateľov inteligentných telefónov. Slováci boli na skúmaných weboch v priemere 8,5 hodiny, čo je oproti predošlému mesiacu o necelú hodinu menej. "Ľudia trávia v lete na internete menej času a je to obvyklý sezónny jav," povedal Zámečník.

V júni najviac navštevovali stránky veľkých portálov, spravodajské servery, freemaily, chaty a blogy. Až o pätinu viac návštevníkov oproti máju pribudlo na weboch o cestovaní. "Sekcie a weby zamerané na cestovanie zaznamenávajú postupný nárast už od začiatku mája a naďalej sa návštevnosť zvyšuje", uviedol Zámečník. Doplnil, že túto oblasť ovplyvňuje sezónnosť a jej návštevnosť začne znovu klesať koncom leta. "Z toho sa dá predpokladať, že Slováci cez internet hľadajú skôr last minute než first moment zájazdy" skonštatoval Zámečník.

Naopak, najväčší medzimesačný pokles v návštevnosti zaznamenali športové stránky. "Segment športu na webe v predchádzajúcom období ovplyvnili hlavne hokejové majstrovstvá sveta v máji, kedy sekcie s týmto zameraním výrazne rástli oproti predošlým mesiacom" tvrdí Zámečník. Mesiac po skončení majstrovstiev záujem o športovú tematiku klesol takmer o 38 %.

AIMmonitor je meraním návštevnosti členov Asociácie internetových médií a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom tohto projektu je AIM a realizátorom projektu je spoločnosť Mediaresearch, a. s. v spolupráci so spoločnosťou Gemius S.A. AIMmonitor poskytuje dáta o návštevnosti a sociodemografické dáta.