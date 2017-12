Testovali sme najtenší ultrabook určený aj pre hráčov

Ako sa s ním pracuje

So Zenbookom Prime som pracoval tri dni. V mnohom mi nahradil tablet, ktorý mi pri práci s ultrabookom nechýbal. Zenbook je totiž ľahký, skladný a mobilný.

Jeho dizajn nenarušujú západky krytu batérie a disku či vystúpený otvor chladiča, pri nastupovaní do autobusu ho bez problémov strčíte pod pazuchu.



Aj preto mi na Zenbooku chýba vstavený modem. Zariadenie je síce ultra mobilné, no na krátke vzdialenosti sa nevyhnete noseniu USB modemu. A to je pri ceste mestskou či prímestskou dopravou celkom otravné.



Asus ma najviac potešil podsvietenou klávesnicou, ktorá sa dala regulovať nielen manuálne, ale aj automaticky s pomocou vstaveného senzoru.

Čiastočne ma sklamal touchpad, ktorý si síce poradí s viacerými dotykmi naraz, no je priveľký a často som na neho pri písaní nechcene narazil. Dobrotu pri práci nerobí ani zapustenie pravého a ľavého tlačidla touchpadu.

Adam Valček