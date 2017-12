Telekom so sťažnosťou na nekonečné volania Orangeu neuspel

Volania do celého sveta v skutočnosti nezahŕňajú 42 krajín, napríklad Kongo či Nigériu.

16. júl 2012 o 11:22 Adam Valček

Volania do celého sveta od Orangeu v skutočnosti nezahŕňajú 42 krajín, napríklad Kongo či Nigériu. Telekom preto reklamu konkurenta označil za zavádzajúcu, rada sťažnosť zamietla.

BRATISLAVA. Nekonečné volania do celého sveta, ktoré v reklame sľubuje spoločnosť Orange, v skutočnosti na volanie do celého sveta nevyužijete. Telefonovať bez obmedzení totiž zákazníci Orangeu nemôžu do 42 krajín sveta.

Telekom preto ponuku konkurenta považuje za zavádzajúcu a napadol ju na Rade pre reklamu.

„Spoločnosť Orange informuje o vyňatí uvedených štátov z ponuky volaní do celého sveta cez stručné a pomerné nenápadné odkazy z cenníka a domovskú web stránku, pričom úplnú informáciu je možné nájsť len v cenníku komplikovane cez odkazy,“ napísal v sťažnosti Telekom.

Rada: Upozornenia sú dostatočné

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sťažnosť zamietla a zastala sa Orangeu

„Zadávateľ [reklamy] venoval dostatočnú pozornosť komunikácii obmedzení ponuky volaní do sietí na celom svete,“ rozhodla komisia.

Upozornenie na vyňatie vyše štyroch desiatok sietí z ponuky Orangeu je podľa Arbitrážnej komisie „dostatočne viditeľné“ v brožúrkach a reklame v novinách, magazínoch aj na internete.

Ponuka neplatí pre Kubu či Severnú Kóreu

Neobmedzené volania do celého sveta sú súčasťou firemných tarifov. Najnižší Biznis Profi ponúka Orange za necelých 45 eur.

S obmedzeniami možno volať napríklad do sietí v Lichtenštajnsku, Číne, Kongu, Nigeri, Severnej Kórei či na Kube, Madagaskare alebo Reunione. Obmedzenia platia aj pri volaní do všetkých satelitných sietí.

Okrem vyňatia niektorých krajín z ponuky volaní do celého sveta platí, že neobmedzene možno volať len na 250 telefónnych čísiel mesačne.

Tento limit platí pre počet telefónnych čísiel, viacero hovorov na rovnaké číslo sa počíta ako jedno telefóne číslo.