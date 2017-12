Wikipédia sa nebojí protestov na ochranu internetu, do politiky sa miešať nebude

Zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales vo štvrtok vyjadril nádej, že táto online encyklopédia už nebude musieť nikdy znefunkčniť svoje stránky, ale urobí to, ak to bude potrebné na ochranu internetu pred politikou, ktorá by poškodila každodenných užívateľov.

13. júl 2012 o 7:23 TASR

Washington 13. júla (TASR) - Wikipédia zohrala kľúčovú úlohu v USA, kde jej 24-hodinový úmyselný výpadok v januári prispel k zastaveniu schválenia protipirátskej legislatívy. V utorok znefunkčnila na 24 hodín svoju ruskojazyčnú stránku v snahe zabrániť ruskej legislatíve, ktorá by umožnila vládnym úradníkom zaradiť niektoré webové stránky na čiernu listinu a zablokovať ich bez súdneho príkazu. Ruskí poslanci napriek jej protestu zákon v stredu schválili. "Prinajmenšom sme vlády upozornili, že internetovému spoločenstvu na týchto veciach záleží do takej miery, že niečo urobia," povedal Wales. Protesty podľa neho posilnili postavenie internetových spoločností ako je Google či Facebook. "Keď som teraz navštívil vládnych úradníkov, trocha sa boja," povedal na výročnej konferencii Wikimania. Zdôraznil, že rozhodnúť o ďalšom postupe musí internetová komunita. On sám si želá, aby začala otvorenú, priateľskú debatu a definovala širšie, kedy má v budúcnosti stránka protestovať proti internetovej politike. Podľa Walesa by bolo veľmi riskantné, ak by sa Wikipédia zaplietla do politických káuz. Bude sa však naďalej angažovať vo veciach, ktoré majú priamy dopad na jej prácu online. Online encyklopédiu Wikipédia píšu a editujú dobrovoľníci a číta ju v celom svete odhadom 365 miliónov čitateľov. Wales a ďalší argumentovali, že zákony, ktoré mali zabrániť prístupu k zámorským stránkam obchodujúcim s odcudzeným obsahom či sfalšovaným tovarom, by mohli oslabiť inováciu a slobodu slova a obmedziť fungovanie internetu. Wales povedal, že internetové pirátstvo je vážny problém a on nie je proti niektorým úpravám existujúceho zákona, aby sa účinnejšieho zasiahlo voči zlodejom. "Ale nemôžeme súhlasiť s absurdnou, technologicky nekompetentnou... politikou, ktorá bude mať negatívny dopad na každodenných užívateľov internetu." Zdroj: Reuters