Vesmírni turisti poletia už na budúci rok

Virgin Galactic chce prvé suborbitálne lety už koncom roka 2013. Plánuje aj raketu na vynášanie satelitov.

12. júl 2012 o 17:31 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Tých ani nie päť minút stojí dvestotisíc dolárov. Napriek tomu sa našlo viac ako päť stoviek zákazníkov, ktorí už zaplatili spoločnosti Virgin Galactic za svoj suborbitálny let do výšky zhruba 110 kilometrov.

Šéf firmy Richard Branson teraz oznámil, že prvý let vesmírnej lode SpaceShipTwo sa uskutoční v decembri budúceho roka. Na dvojhodinový let sa vydá Branson spolu so svojimi dospelými deťmi.

Vozenie pasažierov do blízkeho vesmíru však nie je jediným z cieľov Virgin Galactic. Firma tiež oznámila, že chce vyvinúť nový raketový systém LauncherOne, ktorý by dokázal vystreliť do kozmu menšie satelity. Virgin Galactic už má prvých zákazníkov.

Raketa bude fungovať podobne ako systém Pegasus, ktorý minulý mesiac poslal do vesmíru lovca čiernych dier, teleskop NuSTAR.

LauncherOne najskôr do vzduchu vynesie materské lietadlo, v požadovanej výške sa dvojstupňová raketa uvoľní a odštartuje do kozmu. Branson sľubuje, že tento systém bude lacný a pomôcť môže vedcom napríklad v dokumentovaní klimatických zmien.