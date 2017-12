Stíhať ako piráta vás môžu aj za odkaz na film

Chýba vysvetľovanie, že je šírenie filmov zlé

O vyhľadávaní a trestaní pirátov sme hovorili so STANISLAVOM ŠIŠULÁKOM, profesorom informačnej bezpečnosti na Paneurópskej vysokej škole.

Čo hrozí človeku, ktorý šíri po webe odkazy na filmy či hudbu na serveroch?

„V podstate nič, maximálne tak spolupáchateľstvo. Ako mu dokážu, že priamo on to umiestnil? Povie, že niekto si sadol za jeho počítač a zneužil IP adresu. To bude ťažké dokazovanie. Nakoniec mu podľa mňa dajú podmienku.“

Mala by polícia aktívne vyhľadávať takých pirátov?

„Keď dáva len linky, tak to sú piráti len v úvodzovkách. Ak sa bavíme o pirátstve, malo by ísť najmä o servery, cez ktoré sa obsah šíri. Keby štát vyhľadával aspoň tretinu, ale nevyhľadáva sa takmer nič. Tento problém je trochu v úzadí, čaká sa skôr na udania od autorských zväzov či autorov.“

Mal by štát rozlišovať, či je pirátom mladík, skupina alebo komerčný server?

„Už dnes je to odstupňované. V trestnom práve máte rozdelené, či ide o malú škodu, veľkú škodu, organizovanú skupinu a podobne.“

Mal by boj proti pirátom cieliť štát viac na mladých?

„Áno, najmä prevenciou. Aby si ľudia uvedomili, že keď šíria hudbu, filmy cez web, páchajú niečo zlé, protizákonné. Treba začať od školy. Pomaly každý žiak má dnes smartfón a chýba výchova, že šírenie chráneného obsahu je zlé. Prevencia je v digitálnom svete oveľa lacnejšia ako represia.“

Robí sa dnes prevencia na školách?

„Ja o tom neviem. A veľmi to chýba, pretože doba je taká, že deti vedia s počítačom robiť lepšie ako rodičia.“

Má dnes polícia kapacity na to, aby riešili zločiny v digitálnom svete?

„Tieto trestné veci idú do úzadia pred závažnejšími zločinmi. Samozrejme, policajti pracujú, ale majú málo expertov. Je to aj o tom vedieť zaplatiť ľudí. Keď sa niečomu naučia, preskočia do súkromného sektora, kde sú lepšie platení.“

Mal by ísť štát viac po pirátoch, ktorí to nerobia v masovej miere alebo po veľkých serveroch?

„Malý nemôže byť bez veľkého a skupina malých môže byť horšia ako veľký server. Štát by mal postupovať rovnomerne voči všetkým.“

Adam Valček