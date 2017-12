SMS-správa pomôže mladým prievidžanom hľadajúcim prácu v zahraničí

Zamedziť, aby sa mladí ľudia hľadajúci prácu, alebo brigádu v zahraničí, stali obeťami podvodu od falošných sprostredkovateľských agentúr, pomôže nová SMS-služba.

6. júl 2012 o 15:03 TASR

Prievidza 6. júla (TASR) Od začiatku tohto mesiaca ju zriadilo Združenie informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) v SR so sídlom v Prievidzi.

V praxi to funguje tak, že mladý človek, ak si vyberie nejakú agentúru, ktorá mu za úhradu sľubuje sprostredkovanie práce v zahraničí, môže si jednoducho formou poslaním SMS-správy na infolinku číslo 0905 815 555 overiť, či daná agentúra je zaregistrovaná na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny. To je totiž podmienka, aby mohla agentúra takúto činnosť vykonávať, vysvetľuje predseda ZIPCeM Michal Dobiaš. Mladí ľudia totiž často medzi sebou komunikujú posielaním SMS správ a preto združenie rozšírilo poskytovanie informácií o túto službu práve počas prázdnin. Po prijatí SMS-správy s otázkou na konkrétnu sprostredkovateľskú agentúru, operátorka si na základe dohody s ústredím práce overí v jej zozname, či je zaregistrovaná. Ak sa tam nenachádza, je to signál, že môže ísť o podvod. Klient sa to dozvie obratom taktiež formou SMS-správy a to mu pomôže, aby sa vyhol prípadnému sklamaniu a finančnej strate. Služba je spoplatnená iba podľa aktuálnych cenníkov telefonických operátorov a je výhodnejšia a rýchlejšia ako iné formy poskytovania podobných informácií, konštatoval Dobiaš.

Operátorka konzultačného centra Lucia Macaláková, ktorá je k dispozícii klientom každý pracovný deň potvrdila, že napriek tomu, že táto služba ešte nie je dostatočne známa, už dostali viacero SMS-správ na danú tému. Mohli spätnou SMS-kou našťastie upokojiť klientov, pretože agentúry, na ktoré sa pýtali mali na túto činnosť oprávnenie. Odporúča preto mladým ľuďom, aby si uvedené telefónne číslo 0905 815 555 uložili do svojich mobilných telefónov. Na tejto linke totiž môžu získať rýchle odpovede aj na ďalšie vyhradené témy týkajúce sa zamestnania a kariérneho postupu aj na Slovensku, ale tiež ľudských práv, Európskej únie a podobne.