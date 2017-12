Alan Poindexter: Astronaut zahynul na skútroch

Bývalý americký astronaut zahynul pri zrážke vodných skútrov. Dvakrát letel raketoplánom do vesmíru.

6. júl 2012 o 10:32 Tomáš Vasilko

Vojenský pilot, testovací pilot či astronaut sú riskantné povolania. Odvážni mladí ľudia všade na svete s týmto vedomím sadajú do kokpitu stíhačky či rakety.

Bývalý americký astronaut a pilot Alan Poindexter (5. 11. 1961 - 1. 7. 2012) šťastne nalietal viac ako štyritisíc hodín a 450-krát úspešne pristál. Vo vesmíre strávil 28 dní. Dva roky po tom, čo zavesil skafander na klinec, sa mu nakoniec stala osudnou zrážka na vodných skútroch.

Počas slnečného víkendu na Floride jazdil na vodných skútroch so svojimi synmi. Jeden z nich nechtiac narazil do skútra, kde sedel otec s druhým synom. Alana to katapultovalo do vody. Jeho telo sa podarilo vytiahnuť na breh, no ani rýchla pomoc v nemocnici ho napokon nezachránila.

Dex, ako ho volali kolegovia, začal lietať v americkom námorníctve. Začiatkom deväťdesiatych rokoch sa zúčastnil prvej vojny v Perzskom zálive, neskôr sa sem vrátil počas operácie Južná hliadka. Lietal aj ako testovací pilot.

V roku 1998 si ho vyhliadla NASA. Na začiatku pomáhal astronautom zo zeme, no v roku 2008 sa to zmenilo. Vo februári letel do vesmíru na palube raketoplánu Atlantis.

Cieľom tejto misie bolo vyniesť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu európske laboratórium Columbus. „Bol veľmi talentovaným a odvážnym námorníckym veteránom,“ napísal na Twitteri podľa Reuters astronaut Greg Johnson.

Druhú cestu do vesmíru o dva roky neskôr už viedol ako hlavný veliteľ letu. Raketoplán Discovery vyniesol na stanicu skoro šesť ton zariadenia a zásob. Planétu zem celkovo obletel 450-krát.

Po návrate z druhej misie však dostal infekciu. V nemocnici strávil niekoľko mesiacov a aj preto v roku 2010 nakoniec opustil NASA a začal učiť na námornej škole.

V dotazníku na stránke Nasa medzi svoje záľuby zaradil jazdu na motorkách, vzpieranie či plavenie sa na lodi. Bývalému astronautovi sa napokon stali osudnými vodné skútre.