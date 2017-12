Google vás naučí lepšie vyhľadávať

Šesť päťdesiatminútových videokurzov a certifikát o absolvovaní vzdelávacieho kurzu ponúka Google bezplatne svojim používateľom.

6. júl 2012 o 8:15 Milan Gigel

Prvá lekcia bude dostupná v utorok, potrebné je prihlásiť sa svojim Google účtom.

Videá majú používateľov naučiť lepšie a efektívnejšie pracovať s vyhľadávačom a naučiť ich triky, ktoré šetria čas pri vyhodnocovaní výsledkov vyhľadávania.

Úlohy pre všedný deň

Neviete si spomenúť ako sa volala kniha o záhradkárčení so zeleným obalom, potrebujete čosi rýchlo vyrátať alebo premeniť jednotky, chcete z obrázkov iba tie, ktoré sa hodia do vášho projektu? To všetko sľubuje Google vo svojom kurze pokryť. Nebudú chýbať ani témy týkajúce sa komunikácie s priateľmi.

Žiaľ, vzdelávací kurz bude dostupný iba v angličtine. Pre registráciu navštívte stránku http://www.google.com/insidesearch/landing/powersearching.html