Vedci tlieskali Higgsovmu bozónu

Čo príde po bozóne

Medzi vedcami sahovorí o nových časticiach, po ktorých môže urýchľovač teraz pátrať.

BRATISLAVA. Vyzerá to ako pes, brechá to ako pes, vrtí to chvostom ako pes a žerie to psie granule. Každý bežne zmýšľajúci človek takéto zviera označí za psa. Vo svete vedy sa však nedá vylúčiť, že to je zamaskovaný mimozemšťan, ktorý sem prišiel z vesmíru s jedenástimi rozmermi.

To je dôvod, prečo časticoví vedci stále tak opatrne hovoria o objave Higgsovho bozónu. Novoobjavená častica síce tak vyzerá, aj sa takmer presne podľa predpovedí správa, no na istotu má urýchľovač stále málo údajov.

Dôležitejšia je však otázka, čo potom? Objav Higgsovej častice s hmotnosťou okolo 125 GeV totiž nielenže pasuje do štandardného modelu, ale aj do jeho rozšírenia - takzvanej supersymetrie.

Tá pozná hneď niekoľko Higgsových bozónov a množstvo ďalších, dosiaľ neznámych častíc. Sú partnermi tých častíc mikrosveta, ktoré už poznáme a ktoré sme pozorovali.

Práve týmto smerom by sa teraz mohol vydať Veľký hadrónový urýchľovač a pokúsil by sa niektoré zo supersymetrických častíc fyziky objaviť. Najskôr sa však vedci plánujú lepšie pozrieť na vlastnosti Higgsovho bozónu.

Tomáš Prokopčák