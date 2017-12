Plán CERN-u? Nezabudnite oslavovať

5. júl 2012 o 15:46 Tomáš Prokopčák

Hodinu pred našim rozhovorom mu skončila služba v kontrolnej miestnosti detektoru ATLAS. „Povedali sme si tam, že sa budeme na seba viac usmievať,“ hovorí fyzik TOMÁŠ BLAŽEK, ktorý pracuje v CERN-e a prednáša na FMFI UK.

Objavili či neobjavili?

„Myslím, že sa jednoznačne dá povedať, že bola nájdená nová častica, ktorá má všetky vlastnosti, aké by mal mať Higgsov bozón. Samozrejme, viaceré vlastnosti preskúmané neboli, no napríklad bola pozorovaná aj v tých spôsoboch rozpadu, ktoré sú zriedkavejšie. No výpočty presne sedia.“

Dá sa to zjednodušiť?

„Keby to nebol Higgsov bozón, bola by to obrovská náhoda mať časticu, ktorá ním nie je a v takýchto zložitých a prešpekulovaných spôsoboch rozpadu by sa rozpadávala ako Higgsov bozón.“

Detektor CMS vidí trochu inú energiu tej častice ako druhý detektor ATLAS.

„V tomto nikto problém nevidí. Znamená to len to, že nepresnosť, s akou určujeme hmotnosť tej častice, je zhruba na úrovni 1 GeV. Čiže ani nie jedného percenta z celkovej hmotnosti a táto jednopercentná nepresnosť pri nabratí väčšej štatistiky výrazne klesne. Chyba merania sa bude zmenšovať, a potom sa bude zmenšovať aj rozdiel.“

Ste priamo v CERN-e. Aká je tam atmosféra?

„Tu je vždy pracovná a tá bola aj v stredu, keď sa výsledok zverejnil. No pravda je, že v stredu bol mimoriadny deň. Ľudia tu mávajú pootvárané dvere na pracovniach a z veľmi mnohých dverí išiel hlas hovorcov ATLASU a CMS. Zjavne ľudia, aj keď sedeli v pracovniach, počúvali ich vystúpenie. Atmosféru navyše dotvárali mnohé skupiny žurnalistov so svojimi asistentmi a kameramanmi, ktorí tu chodili po chodbách. A snažili sa vystihnúť atmosféru v CERN-e.“

Toto je prvý veľký objav Veľkého hadrónového urýchľovača?

„Áno. Toto je navyše prvý veľký objav CERN-u po zhruba tridsiatich rokoch, od objavu W a Z bozónu. Čo bolo v roku 1983 a bola za to Nobelova cena.“

Čo bude robiť urýchľovač teraz?

„Toto je koniec prvej etapy Veľkého hadrónového urýchľovača. Koniec, ktorý prišiel oveľa skôr, ako sme čakali a táto prvá etapa bola oveľa úspešnejšia a hladšia – čo sa týka protónových zväzkov v urýchľovači – než sme predpokladali. Teraz nastupuje druhá etapa, ktorá je pre nás fyzikov výrazne napínavejšia, možno vzrušujúcejšia.“

Prečo?

„Teraz začína ísť o veľa. Tá prvá etapa objavenia Higgsovej častice bola vlastne čosi, čo sme vedeli dopredu dosť dobre predpovedať. Azda až na neznámu hmotnosť Higgsovej častice. Štandardný model jej hmotnosť nevedel predpovedať vôbec a jeho možné rozšírenie, supersymetrické teórie predpovedali v minimálnej verzii, že jeho hmotnosť bude menej ako 140 GeV. Táto predpoveď nemusela vyjsť, ale vyšla.“

To znamená čo?

„Teraz začína poľovačka. Hľadanie úplnejšej teórie za štandardným modelom. Samozrejme, necháme sa prekvapiť prírodou, ale hlavným kandidátom, ktorého sme dokázali vymyslieť, je supersymetria. To je rozšírenie štandardného modelu a bude preto snaha nájsť nové, supersymetrické častice v detektoroch.“

To bude ťažké?

„Tu už viac tápame v tme. Ide o objav, ktorého detaily vieme len ťažko predpovedať a ktorý nás posunie oveľa ďalej, ako nás posunul objav Higgsovej častice.“

Nevieme teda odhadnúť, kedy by sme mohli objaviť prvú supersymetrickú časticu?

„Nevieme to povedať a treba pripustiť aj riziko, že prejde dlhší čas, roky. V krajnom prípade- a dúfajme, že sa to nestane – sa nedá vylúčiť, že neuvidíme takýto signál.“

Čo by sa stalo potom, keďže štandardný model nedobre vysvetľuje úplne celý vesmír?

„Štandardný model uspokojivo súhlasí so všetkými nameranými dátami na urýchľovačoch. No keď sa my fyzici, snažíme do hĺbky porozumieť štandardnému modelu, zisťujeme, že táto teória ťažko obstojí. Nemá vážne protirečenia, ale má slabé miesta a tie sú vážne ukazovatele toho, že by mala jestvovať úplnejšia teória. Teraz je tá snaha porozumieť štandardnému modelu na vyššej úrovni. A máte pravdu, zloženie vesmíru štandardným modelom nevieme vysvetliť.“

Vy ste výsledky detektoru ATLAS poznali už niekoľko dní vopred. Aké to je vedieť, že máte objav a nemôžete to nikomu to povedať?

„Keď sa vás nepýtajú novinári, človek to vydrží celkom ľahko. Ťažšie je odolávať novinárom. Ale hlavný pocit je, že teraz je krátky čas na oslavu doterajších výsledkov, toho, že tá prvá etapa bola úspešne zavŕšená. A to je pocit nielen môj, ale celkovo v CERN-e.“

Ako sa to prejavuje?

„Práve som sa vrátil z nočnej smeny v kontrolnej miestnosti detektoru ATLAS, kde sa každý deň stanovuje plán na daný deň. A plán na stredu obsahoval asi päť, šesť konkrétnych aktivít, ktoré bolo potrebné ustriehnuť, ale zároveň v ňom bolo aj dvakrát spomenuté – nezabudnite oslavovať.“

Takže teraz oslavujete?

„Neviem, čo tým konkrétne mysleli. Ale v tej kontrolnej miestnosti sme si hovorili, že sa budeme na seba viac usmievať.“