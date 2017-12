Telefónica chce u nás predávať mobily a tablety z druhej ruky

O2 zatiaľ ponúka repasovaný iPhone 4 s úsporou vyše sto eur oproti novému, ponúknuť chce aj tablety.

5. júl 2012 o 16:10 Adam Valček

BRATISLAVA. Telefónica O2 začala zákazníkom ponúkať mobilné telefóny z druhej ruky, ktoré podľa hovorkyne operátora Martiny Jamrichovej boli vynovené u zahraničného partnera.

„Od nových ich nerozoznáte,“ tvrdí Jamrichová.

O2 zatiaľ na webe ponúka len repasovaný iPhone 4 (16GB) za vyše 480 eur, čo je úspora asi 120 eur oproti novému.

Ten sa dá cez web kúpiť za menej ako šesťsto eur, Telekom ani Orange tento model iPhonu už neponúkajú.

Text na webe operátora prezrádza, že okrem mobilov chce neskôr do ponuky pridať aj repasované tablety.

Operátor by tak mohol obísť pravidlá spoločnosti Apple a do ponuky zaradiť iPad. O jeho zaradenia sa už mesiace pokúšajú Orange a Telekom, no Apple si kladie ťažko splniteľné podmienky.

Vynovené zariadenia, ktoré sa dostanú do ponuky O2, musia podľa Jamrichovej spĺňať množstvo prísnych kritérií. Akých, Telefónica v tlačovej správe nespresnila.

„Sú po generálnej oprave a navyše s ročnou zárukou,“ hovorí Jamrichová.

Telefónica ponúkne mobily a tablety aj s paušálom, ich cena sa dá znížiť výmenou za starý telefón. Napríklad za staršiu manažérsku Nokia E71 ponúka O2 zľavu asi 24 eur.

Španielska Telefónica už začiatkom roka avizovala, že začne predávať repasované zariadenia. Okrem Slovenska by sa mali dostať zákazníkom v Španielsku či Latinskej Amerike.