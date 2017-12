Higgsov príbeh

Keď sa zložitý svet vedy dostatočne preloží, zistíte, že v skutočnosti je to len ďalší z príbehov, ktoré už od praveku fascinujú ľudí.

3. júl 2012 o 17:52 Tomáš Prokopčák

Trochu to pripomína detskú myseľ. Čím menej tomu rozumieme, čím viac to je vzdialené, záhadné a exotické, tým viac nás to fascinuje. Kdesi-tamsi (pokojne nahraď za podzemie neďaleko Ženevy) totiž skupina chytrých, no nepochopiteľných bláznov (časticových fyzikov) robí zázraky (zráža zväzky protónov), aby vysvetlila záhady sveta (nahraď takmer hocičím).

Títo ľudia obsluhujú superzložitý tajomný prístroj (hadrónový urýchľovač), aby spoznali základné kamene kozmu (sledujú rozpady po zrážkach) a povedali, prečo sú veci okolo také, aké sú (dokázali Higgsov mechanizmus). A k tomu potrebujú objaviť tajomnú božskú časticu (Higgsov bozón).

Chceme cez ne spoznať, čo sa ukrýva za tamtým stromom, prečo prší a ľudia umierajú. Chceme veci vysvetľovať, obzvlášť ak tie vysvetlenia obsahujú spojenia ako „božská častica“, „nová fyzika“ a „záhada vesmíru“.

Tento konkrétny príbeh pritom stál miliardy eur a desaťročia výskumu, jeho výsledkom je čosi, čo sa celkom dobre hodí do užitočného vysvetlenia sveta. Nie čosi, čo ihneď dokážeme v bežnom živote použiť. Ani čosi, čo definitívne odpovie na otázky fyziky.

Na objav Higgsovej častice – ak ju teda urýchľovač naozaj objavil – sme pritom potrebovali takmer polstoročie, niekoľko urýchľovačov a veľký pokrok v technológiách. Výsledkom môže byť Nobelova cena pre pár jednotlivcov a poklona tisíckam vedcov, ktorí na hľadaní exotickej častice spolupracovali.

No teraz potrebujeme nový príbeh. Taký, ktorý dokáže vysvetliť, prečo je vo svete (zrejme) viac hmoty ako antihmoty – a prípadne, kde tá antihmota je. Príbeh, ktorý nám povie, čo sú tmavá hmota a energia, ktorých je v kozme oveľa viac ako toho, čo vôbec dokážeme vidieť. Príbeh, ktorý prípadne dokáže spojiť všetky sily do jedinej a zjednodušiť vesmír na súbor základných a v ideálnom prípade aj jednoduchých pravidiel.

Tento príbeh nám Higgsov bozón s najväčšou pravdepodobnosťou nepovie. No historici možno raz napíšu, že stál na jeho začiatku.

Čítajte viac komentárov:

Opoziční politici predstavili návrhy, ktoré možno označiť za skutočné perly, píše Peter Schutz

Nájsť pri lietajúcich profesoroch kladného hrdinu je ťažšie, než sa zdá, píše Roman Pataj